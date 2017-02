Gurtweil In Gurtweil sind die Narren los

Die Guggenmusik Bockers weckte das Dorf am Schmutzigen Dunschdig lautstark und mit schrägen Tönen. Auch beim Kinderball in der Gemeindehalle war für kleine und größere Narren etwas dabei und gute Laune Programm.

Ganz verschlafen öffneten manche Anwohner das Fenster, als am frühen Morgen die laut- und mannstarke Guggenmusik Bockers mit schäppernden und schrägen Tönen den „Schmutzige Dunschdig“ ankündigten. Und nur wenige Stunden später drängelten sich viele Gurtweiler Narren in der Gemeindehalle, nachdem Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Schule, Kindergarten und Rathaus vom Alltagstrott befreit wurden. Nach einer stärkenden Nudelsuppenmahlzeit ließen sich Jung und Alt beim närrischen Treiben in fasnächtliche Stimmung bringen.

Beim Kinderball sorgte Ulrike Blumenstock für närrischen Umtrieb und brachte dem Narrensamen mühelos bei, wie man mit Musik und verrückten Ideen den Kleinen Akteuren und großen Zuschauern eine höllische Freude bereiten kann. Rennend, tobend, lachend, schreiend wuselten die Kinder durch die fasnächtlich dekorierte Halle. Erst als dann später ein paar Musiker mit dem Gurtwieler Narrenmarsch zum Hemdglunkerumzug lockten, ahnten so manche Jungnarren, dass der Schmutzige Dunschdig sich dem Ende neigt.

Nicht so jedoch für die gestandenen Fasnächtler und für die über 40 Guggenmusiker. Für die Bockers begann der närrische Marathon mit dem gruuslige Wecken in den frühen Morgenstunden, setzte sich fort beim Schuleschließen, zum Auftritt bei Kinderball und endete erst spät in der Nacht bei einem närrisch-musikalischen Auftritt in Klingnau in der Schweiz. Auch diese Nacht dauerte nur kurz und manche der Bockers bewältigten nur schlafmützig am anderen Morgen den Auftritt bei der Fasnacht der Caritas-Werkstätten.