Rund 1850 Bürger leben in diesem Stadtteil. Letzte Vergabe für Baugebiet Bergstadt III läuft im September. Nachfrage war bisher immer sehr hoch. In der Stadtverwaltung werden deshalb bereits Pläne für eine erneute Erweiterung auf dem Aarberg geschmiedet.

Seit den 70er Jahren wird der Waldshuter Aarberg als Baugebiet erschlossen. Heute leben dort rund 1850 Einwohner, darunter zahlreiche Familien. Im September beginnt die Bewerbungsfrist für den letzten Bauabschnitt für das Gebiet Bergstadt III. Denn durch die Vergabekriterien werden Familien bevorzugt. Margit Ulrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes: "Wir werden auf dem Aarberg bald die 2000er Marke knacken." Insgesamt zehn Baugrundstücke können noch vergeben werden. Nicole Berger vom städtischen Liegenschaftsamt: "Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Plätze für Einfamilienhäuser. Vorgesehen ist lediglich ein Grundstück für ein Doppelhaus." Insgesamt 54 Grundstücke umfasst das Baugebiet Bergstadt III.

Weil die Nachfrage nach Bauplätzen in der Stadt hoch ist und es eine Wohnungsknappheit gibt, gibt es von Seiten der Stadt auch erste Überlegungen in Richtung Bergstadt IV. Margit Ulrich: "Bereits im Zug von Bergstadt III haben wir uns Gedanken gemacht, wie es mit dem Wohnraum weitergehen kann. Allerdings gibt es noch keine konkreten Pläne zu Bergstadt IV." Voraussetzung für ein weiteres Neubaugebiet ist die Genehmigung durch das Regierungspräsidium. Außerdem muss auch der Waldshut-Tiengener Gemeinderat seine Zustimmung dafür geben, und es müssen Ausgleichsflächen, zum Beispiel durch Aufstockung von Waldflächen, geschaffen werden.

Seit Beginn von Bergstadt I hat sich auf dem Aarberg viel entwickelt. So gibt es beispielsweise neben einem Kindergarten auch eine Kindertagesstätte, einen Bolzplatz, einen Generationenplatz und ein Dialysezentrum. Was sich viele Bürger noch wünschen, ist ein kleiner Laden, eine Café oder eine Bäckerei. "Wir hoffen, dass wir im Rahmen der Investorenausschreibung im Herbst für den unbebauten Block an der Bloisstraße/Eichholzstraße einen Investor für den vorgesehenen Geschosswohnungsbau finden. An diesem halten wir fest, denn dort gibt es im Erdgeschoss die Möglichkeit für Gewerbe", informiert Margit Ulrich. Bisher fehlten die Räumlichkeiten für einen Laden. Mit der wachsenden Einwohnerzahl steige auch die Nachfrage von Seiten der Gewerbetreibenden.

Die Bewohner des Aarbergs fallen immer wieder damit auf, dass sie sich für ihren Stadtteil besonders engagieren, wie beim neuen Fußball-Bolzplatzes. Da haben Jugendliche bei der Umsetzung kräftig mit angepackt. Und auch bei der Finanzierung gab es ordentlich Unterstützung aus der Bevölkerung. Margit Ulrich: "Auf dem Aarberg gibt es eine tolle Gemeinschaft."

Entwicklung

Um den fehlenden Platz für neue Wohngrundstücke in der Innenstadt andernorts auszugleichen, wurde Anfang der 70er Jahre der Aarberg als Wohngebiet anvisiert. Die rechtliche Grundlage für die Erschließung des Gebiets schaffte der 1973 in Kraft getretene Bebauungsplan Bergstadt I. In den 90er Jahren wurde der Grundstein für Bergstadt II gelegt, 2011 für Bergstadt III. Die ersten Bauplätze dafür wurde 2014 vergeben. Die Bewerbungsfrist für die letzten zehn Plätze läuft vom 1. bis 30. September.