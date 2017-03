Leo Juchler (50) und Gerhard Kiesling (30) wurden in der Hauptversammlung des Imkervereins Waldshut-Tiengen für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Die Faulbrut bereitet den Imkern allerdings Sorgen, der Bestand der Völker verringerte sich von 2016 auf 2017.

Nöggenschwiel (bin) Da keine Wahlen anstanden, standen neben der Rückschau durch den Vorsitzenden die Ehrungen zweier langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Imkervereins Waldshut-Tiengen im Gasthof Kranz in Nöggenschwiel. Leo Juchler aus Dangstetten, seit 50 Jahren Mitglied, wurde zum Ehrenmitglied ernannt, Gerhard Kiesling aus Eschbach erhielt die Goldene Ehrennadel des Deutschen Imkerbundes für seine 30-jährige Vereinszugehörigkeit.

Seinen Rückblick auf das abgelaufene Jahr begann Werner Leber, der nunmehr seit 26 Jahren Vorsitzender des Imkervereins Waldshut-Tiengen ist, mit einer Beobachtung aus seiner eigenen Imkertätigkeit. "Wie sensibel wir im Umgang mit unseren Bienen sein müssen", so mahnte Werner Leber, "und zu jeder Jahreszeit über den Zustand unserer Bienen Bescheid wissen sollten, habe ich einmal mehr selbst erleben müssen. Trotz größter Sorgfalt ist man machtlos. Von 25 behandelten Völkern lebten Ende November lediglich noch zehn Völker".

Die Auswinterung der Bienen erfolgte 2016 ohne größere Ausfälle. Jedoch war das Frühjahr zu regnerisch, was sich negativ auf die Blütentracht auswirkte. Starke Völker konnten jedoch an besonders günstigen Standorten dennoch zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. "Wer", so Leber, "seine Bienen zur Waldtracht am richtigen Platz stehen hatte, konnte eine sehr gute Ernte einfahren. Andere mussten auf den dunklen Honig komplett verzichten".

Im vergangenen Winter waren die Temperaturen über einen längeren Zeitraum im Frostbereich, was den Bienen besser bekommt, als der ständige Wechsel der Temperaturen. "Voraussetzung ist allerdings, dass die Bienen das richtige Futter erhalten, das den Darm nicht zu stark belastet."

Der heimische Honig erfreue sich laut Werner Leber stetig wachsender Beliebtheit. "Bei richtiger Lagerung, nicht über 15 Grad, bleibt der Honig über mehrere Jahre ohne Qualitätsverlust erhalten."

Die Anzahl der Bienenvölker ist im Vereinsgebiet von 542 (Januar 2016) auf 522 (Januar 2017) leicht gesunken. Die Zahl der Mitglieder ist im vergangenen Jahr um vier auf 77 gesunken. Sorgen bereitet den Imkern derzeit die Faulbrut. Der Bereich rund um Gurtweil ist nach wie vor zum Sperrbezirk erklärt. Leber hofft für die betroffenen Imker, dass die Regelung bald aufgehoben werden kann. "Aber", so Werner Leber, "gegen die amerikanische Faulbrut hilft nur hartes Durchgreifen. Lieber das eine oder andere Volk ausmerzen, als über Jahre hinweg die Belastungen zu tragen".

Der Grundkurs für Anfänger (März bis September) ist bereits ausgebucht, sodass keine weiteren Anmeldungen mehr möglich sind.

Der Verein

Der Imkerverein Waldshut-Tiengen wurde 1877 gegründet. Der Verein hat 77 Mitglieder, die 522 Bienenvölker besitzen. Vorsitzender ist seit 26 Jahren Werner Leber, Zuchtobmann Karl Bausch. Kontakt: Werner Leber, Telefon 07741/7402 oder per E-Mail (Werner.Leber@gmx.de).