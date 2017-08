Tiengen Im Tierheim Steinatal haben die Helfer auch in den Ferien alle Hände voll zu tun

35 Katzen und zwölf Hunde warten derzeit im Tierheim Steinatal auf ein neues Zuhause. Ausgesetzte Tiere gab es vor den Sommerferien nicht – wie schon in den Vorjahren. Doch das Tierheim sucht weiter Unterstützung.

Neugierig tapst der zweieinhalb Monate alte Martin auf seinen vier Pfoten in Richtung Kamera, während seine Schwester Marline gemütlich auf der Decke liegt. Die zwei Katzenbabys sind zwei von rund 35 Katzen, die derzeit im Tierheim Steinatal auf ein neues Zuhause warten. Dazu kommen noch etwa zwölf Hunde. Damit ist das Tierheim, wie fast immer, so gut wie ausgebucht. Doch einen Ansturm zu Ferienbeginn, wie es ihn in vielen Teilen Deutschlands gibt, ist hier nicht festzustellen. Auszubildende Sonja Winkelmann erklärt: „Dass Tiere ausgesetzt werden, gibt es bei uns in der Region eigentlich nicht. Auch in den vergangenen Jahren war das zum Glück immer so. Auch in der Sommerferienzeit gibt es keinen Anstieg.“ Die Ferienzeit ist im Tierheim dennoch bemerkbar. „Viele Helfer sind im Urlaub, dadurch sind wir etwas unterbesetzt“, sagt Monika Ciulla, die für die Katzenvermittlung zuständig ist.

Und gerade jetzt wären Helfer dringend nötig. „Es wurden zuletzt viele wilde Jungkatzen abgegeben, die noch nicht an Menschen gewöhnt sind“, so Monika Ciulla. Luni, Lotti und Larissa sind drei solcher Katzen. Alle drei komplett schwarz und laut fauchend, wenn ein Besucher ihr Katzenzimmer betritt. Katzenvermittlerin Monika Ciulla erklärt: „Die Katzen können gezähmt werden, wenn man Zeit mit ihnen verbringt und mit ihnen spielt. Aber uns fehlt momentan dafür die Zeit.“ Daher ist das Tierheim auf der Suche nach Tierfreunden, zum Beispiel Schülern, die Katzen gerne haben und sich um sie kümmern möchten. „Am besten kommen Interessierte einfach während der Öffnungszeiten vorbei“, sagt Sonja Winkelmann.

Auch regelmäßige Gassigänger sind bei der Einrichtung, die sich vor allem über Spenden, Sponsoren und Mitgliedsbeiträge finanziert, immer gerne gesehen. „Auch hier merken wir den Sommer. Nicht alle Hunde gehen bei der Hitze gerne Gassi, lieber ist ihnen dann ein morgendlicher Spaziergang“, sagt Monika Ciulla.

Neben dem regulären Tierheim-Betrieb ist gerade auch Hochsaison für Pensions-Tiere. „Im August und September, sowie an Feiertagen ist die Pension am gefragtesten“, erläutert Sonja Winkelmann. In der Betreuung werden Hunde, Katzen und Kleintiere aufgenommen. Ein Kaninchen verbringt gerade die Ferien im Steinatal. „Wir können nicht alle aufnehmen, wer zuerst bucht, kommt zum Zug. Und natürlich nur, wenn wir nicht mit eigenen Tieren voll besetzt sind“, erklären die Tierheim-Helferinnen. Einen Vorteil für Stammgäste gibt es nicht. Die erste Anmeldung für Weihnachten ist bereits eingegangen.