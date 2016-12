Waldshut-Kaiserstuhl Im Laxdal-Theater fällt der letzte Vorhang

An Silvester endet die Ära des Laxdal-Theaters im schweizerischen Kaiserstuhl. Das US-Steuergesetz macht die Schließung nötig.

20 Jahre bestimmte das Laxdal-Theater das Leben der zierlichen Frau mit dem blonden Haar. Zwei Stunden vor dem Jahreswechsel fällt der letzte Vorhang. "Ich kann es noch gar nicht fassen", sagt Katerina Laxdal mit leiser Stimme. Die Witwe des Theater-Gründers Jón Laxdal (1933 bis 2005), der einstmals auch in der Waldshut-Tiengener Kulturszene aktiv war, kämpft gegen die Tränen – vergebens. Neben ihr sitzt Tyko Strassen, ihr Partner und neuer Ehemann.

Gemeinsam haben sie in den vergangenen Jahren das Theater geleitet. "Für Katerina ist es noch schwieriger als für mich. Ich war ja nur acht Jahre dabei", sagt er. Dann nimmt er demonstrativ einen Schluck aus der Bierflasche, wie um zu zeigen, dass auch er mit der Situation zu kämpfen hat, und fügt an: "Das mache ich sonst nie um diese Zeit." Es ist 14 Uhr. Passend dazu heißt das letzte Stück, das im Amtshauskeller von Kaiserstuhl gegenüber der deutschen Gemeinde Hohentengen aufgeführt wird, "der Trinker". Als das Stück angesetzt wurde, wusste noch niemand, dass das Laxdal-Theater Ende des Jahres schließen wird. "Die Symbolik ist fast unheimlich", sagt Katerina Laxdal. "Der Trinker" sei kein Gute-Laune-Stück, keine Komödie.

Als im Oktober bekannt wurde, dass das renommierte Theater trotz ausverkaufter Vorstellungen und zuverlässig fließender Subventionsgelder an Silvester 2016 schließt, ging die Meldung weit über die Kantonsgrenzen hinaus. Die Umstände, die zur Schließung führen, sind bizarr und haben rein gar nichts mit Kultur zu tun. Der Grund liegt im langen Arm der US-Steuerbehörden. Auslöser ist der nach wie vor unklare Steuerstatus des in den USA geborenen Schweizers Tyko Strassen. Wegen dieser Unklarheit hat die Postfinance-Bank das gemeinsame Privatkonto des Ehepaars aufgelöst und die elektronischen Finanzdienstleistungen gesperrt.

"Wir sind inzwischen am Postschalter sehr beliebt", sagt Strassen mit einem Lachen. Das Erledigen von finanziellen Angelegenheiten ist laut Aussage des Paares extrem kompliziert geworden. So kompliziert, dass dieser Zusatzaufwand das Führen des Theaters neben der Berufstätigkeit unmöglich mache. Strassen ist Mathematiker, seine Frau Fachärztin. Weil das Ersuchen der US-Steuerbehörden auch Strassens Ehefrau einschließt, ist es laut Auskunft der beiden keine Option, dass Katerina Laxdal das Geschäftskonto künftig alleine führt.

Das Ende hinterlässt beim Ehepaar Wehmut und Trauer. Aber auch Frust, Ohnmacht und Hilflosigkeit. Die beiden geben auch zu, dass die vergangenen Monate für ihre Beziehung eine Belastungsprobe waren. Vor 30 Jahren hatte Jón Laxdal das Theater gegründet, seit 1991 ist es im Keller des alten Amtshauses. Nach Jón Laxdals Tod 2005 nahm Katerina Laxdal das Heft in die Hand. "Ich bin stolz und zufrieden, dass das Theater nach Jóns Tod elf Jahre erfolgreich weiterexistieren konnte", sagt sie, "es ist mir wichtig, dass das Laxdal-Theater in guter Erinnerung bleibt".

In diesen letzten Tagen und Stunden müsse sie noch funktionieren. "Die ungefilterte Ladung an Emotionen kommt wohl erst, wenn der letzte Vorhang gefallen ist." Seit 20 Jahren verbringt sie jedes Silvester im Theater. Wie immer finden auch dieses Mal am letzten Tag des Jahres zwei Vorstellungen statt. "Wir haben bewusst die Direktive herausgegeben, dass wir eine ganz normale Vorstellung wollen", sagt Tyko Strassen. Keine Verabschiedung, keine rührseligen Szenen auf der Bühne.

Nur die Schauspieler erhalten in ihrer Garderobe von Katerina Laxdal einen Blumenstrauß. Danach geht die Theatergesellschaft wie alle Kaiserstuhler auf die nahegelegene Zollbrücke und feiert den Übergang ins neue Jahr. Weil nach einer früheren Großbestellung noch eine Halbjahres-Ration Champagner auf Lager ist, dürfte es ein feuchter und trotz allem vielleicht auch fröhlicher Abschied vom alten Jahr und vom Theaterdasein werden.

Danach gelte es, wieder etwas Normalität ins Leben zu bringen. "Wir waren in den letzten Monaten überfordert", sagt Tyko Strassen. Doch Sorgen machen müsse man sich nicht um die Zukunft des Paares aus Bülach, versichert er. Wie es im Theater-Keller weitergeht, das überlassen die beiden anderen. Etwa der Genossenschaft Amtshaus, die die Räume vermietet, oder dem Aargauer Kuratorium, welches das Laxdal-Theater 2016 mit 75 000 Franken unterstützt hat.

Dass eine neue Lösung mit Schauspieler und Regisseur Peter Niklaus Steiner gefunden wird, halten sie für möglich, einmischen wollen sie sich aber nicht. Ihr Mietvertrag läuft Ende März aus. Bereits Ende Januar wollen sie für sich das Kapitel abgeschlossen und das alte Amtshaus geräumt haben. Klar ist, dass auf Wunsch des Paares der Name Laxdal von allfälligen Nachfolgern nicht verwendet werden darf. Unklar ist, was mit der Bühnen-Ausstattung und dem Theater-Fundus geschieht. "Falls es eine seriöse Nachfolgeregelung gibt, würden wir eine großzügige Lösung anbieten", sagt Strassen. Auf 50 000 Franken schätzt er den Neuwert der Ausrüstung.

Die beiden geben zu bedenken, dass die Leitung eines Theaters eine Menge Herzblut erfordert. "Viele, die ihr Interesse bei uns angemeldet haben, sind reine Träumer", sagt Strassen. Nüchtern betrachtet, brauche es viel Geld und "eine große Portion Verrücktheit", um ein solches Projekt langfristig am Laufen zu halten. "Wir haben jedes Jahr mehrere Tausend Franken aus unserem Privatvermögen reingesteckt", sagt Strassen. Nun freuen sie sich darauf, Silvester in Zukunft auch einmal zu Hause zu feiern oder als ganz normale Zuschauer ein Theater zu besuchen. "Doch den Kontakt zu den Zuschauern, zum Stammpublikum, den werde ich schmerzlich vermissen", sagt Katerina Laxdal.