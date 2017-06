Waldshut-Tiengen Im Laufschritt durch die Stadt: So war der erste Waldshuter City Run - Mit Galerien und Video!

300 Läufer gingen beim ersten Waldshuter City Run an den Start. Der VfB Waldshut hat den Starten und Besuchern ein Sportereignis mit Festcharakter geboten und erntete viel Lob von allen Seiten. Wer bei der Premiere die nase vorne hatte, lesen Sie hier.

Pekka Roppo hatte bei den Männern und Jeannine-Michele Piazzalunga bei den Frauen die Nase vorn: Sie sind die Sieger des Hauptlaufes beim ersten Waldshuter City Run des VfB Waldshut. Den 11,2-Kilometer-Rundkurs durch die Innenstadt hatten sie am schnellsten im Feld von gut 170 Läufern zurückgelegt. Der VfB Waldshut und sein Hauptsponsor May konnten sich über ein erfolgreiche Veranstaltung und positive Resonanz von den Läufern freuen. Über 300 Läufer aller Altersgruppen hatten Bewegung in die sonntägliche Ruhe gebracht.

Trotz großer Hitze zeigten die Läufer sportlichen Ehrgeiz und wurden beim Zieleinlauf von den Zuschauern und ihren Fans mit großem Applaus und anerkennenden Worten der Moderatoren Mani Rüd und Jürgen Stessel empfangen. Im Zieleinlauf bekamen alle Läufer gleich Medaillen umgehängt, die Besten anschließend noch auf der Bühne Pokale überreicht. Die Läufer liefen in verschiedenen Kategorien, angefangen vom Bambini- und Schülerlauf (650 und 1950 Meter) über den Fit & Fun Lauf (5,6 Kilometer) bis zum Hauptlauf.

Die jüngsten Teilnehmer waren gerade mal drei Jahre alt, die ältesten weit über 70. Sie kamen aus allen Ecken des Landkreises und auch von weiter weg, waren Anfänger oder Läufer, die privat oder in Sportvereinen schon jahrelang aktiv sind. Es war nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern dank ausgiebiger Bewirtung auch ein kleines Sportfest, an dem auch OB Philipp Frank seine Freude hatte. Er war nicht nur Schirmherr der Veranstaltung, sondern lief beim Fit & Fun Lauf auch selber mit. „Wir hoffen, dass jeder der Läufer mit einen Wow-Gefühl nach Hause gegangen ist und nächstes Jahr wieder kommt“, sagte Klaus Fricker, Vorsitzender des VfB. Er hob hervor, dass hinter dem City Run viele Sponsoren stehen und vor allem seitens der Stadt, die Unterstützung groß gewesen wäre.

Der Veranstalter

Der VfB (Verein für Bewegungsspiele) Waldshut 1910 hat rund 470 Mitglieder, davon spielen rund 180 in der Jugendabteilung. Die A-Jugend spielt die zweite Saison in der Landesliga. Vorsitzender ist Klaus Fricker. Rund 55 Mitglieder sind in Organisation und Ablauf des City Runs aktiv gewesen, für den Hauptsponsor May die Idee hatte.