Waldshut-Tiengen Im Einsatz für das Freibad: Rund 100 Mitglieder von Pro Freibad Waldshut am Eröffnungstag im Bad

Auch wenn das regnerisch-kühle Wetter überhaupt nicht zum Baden einlud, kamen zur Saisoneröffnung am 1. Mai ins Waldshuter Freibad zahlreiche Gäste.

Aktion: Auch wenn das regnerisch-kühle Wetter überhaupt nicht zum Baden einlud, kamen zur Saisoneröffnung am 1. Mai ins Waldshuter Freibad zahlreiche Gäste. Doch nicht das kühle Nass lockte die Menschen an diesem Vormittag in ihr Freibad, sondern der Unmut über die angekündigte Schließung. Rund 100 Mitglieder des Vereins Pro Freibad Waldshut waren vor Ort, um gemeinsam das Bad zu besuchen, Saisonkarten zu kaufen und damit auch ihre Einstellung zu dem Beschluss des Gemeinderates zu verdeutlichen. Dieser hatte jüngst entschieden, dass nur das Tiengener Freibad, das ebenfalls am 1. Mai in die Saison startete, saniert wird.

Einige hart gesottene Schwimmer nahmen sogar trotz kühler Außen- und Wassertemperatur ein Bad, andere stellten wenigstens die nackten Füßen ins Wasser. Für den Verein ist eine Schließung des Freibades einfach unvorstellbar.