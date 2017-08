vor 34 Minuten Werner Huff Exklusiv Waldshut Im Alb-Bot' stoht's: Unbekannte leeren 34 Parkuhren

In der Nacht auf den 19. August leeren Unebekannte 34 Parkuhren auf dem Johannisplatz und in der Rheinstraße. Was in der Region vor 25 bis 100 Jahren sonst noch geschah, lesen Sie im folgenden Bericht.