Waldshut-Tiengen Im Alb-Bot' stoht's  Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

1917 ertrank ein aus Tiengen stammender Fabrikdirektor, weil er offenbar nach einer Einkehr in der „Alten Post“ in Waldshut den Rhein durchschwimmen wollte.

Vor 25 Jahren

Waldshut – 80 Jahre alt wurde am 28. Juni 1992 der Stuhlfabrikant Christof Stoll. Nach der Aufteilung des elterlichen Betriebs an die drei Brüder Albert Stoll („giroflex“ in Koblenz/Schweiz), Martin Stoll in Tiengen und Christof Stoll am Stammsitz in Waldshut entwickelte Christof Stoll seine Firma unter dem Namen Sedus Stoll AG zu einem der bedeutendsten deutschen Büromöbelhersteller. Der sozial eingestellte Firmenchef führte 1952 den Ergebnislohn für seine Mitarbeiter ein und ermöglichte ihnen ab 1967, als Stille Gesellschafter in das Unternehmen einzutreten. Gemeinsam mit seiner Frau Emma gründete er 1985 die gemeinnützige Stoll-Vita-Stiftung, in die das Ehepaar seine Anteile einbrachte und die Mehrheitseigner des Unternehmens ist. Die Hinwendung zur Ökologie und gesunden Ernährung wurde vor allem durch das Wirken von Emma Stoll deutlich, die über Jahrzehnte hinweg Sorge dafür trug, dass den Mitarbeitern in der betriebseigenen Kantine noch heute gesunde Vollwertkost angeboten wird. In späteren Jahren zog Stoll sich aus der Leitung des Unternehmens zurück, das auf der Suche nach Expansionsmöglichkeiten seine Neubauten in Dogern errichtete. Christof Stoll starb 2003, seine Frau Emma 2010.

Waldshut-Tiengen – „Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben“, schrieb der Alb-Bote am 30. Juni 1992. „Die CDU-Fraktion des Gemeinderats und mit ihr OB Martin Albers lassen sich die benutzerfreundlichere, weil ohne Stützen im Bereich der Stellplätze geplante Viehmarktplatz-Tiefgarage des Büros Anselment, pro Platz zwischen 2000 oder gar 6000 DM mehr kosten. Das verteuert den Bau, der nach fast einstimmigem Beschluss bis zu 600 Plätze groß werden darf, um 1,2 bis 3,6 Millionen DM. Gegenüber den 20 CDU-Stimmen für die teurere Lösung brachten es die anderen Fraktionen nur auf 16 für den etwas günstigeren Vorschlag eines anderen Architekturbüros, das mit Stützen geplant hatte.“

Vor 50 Jahren

Waldshut – Pfarrer Kurt Kistner von der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut starb am Sonntag, 25. Juni 1967, im Alter von 57 Jahren völlig überraschend an einem Herzschlag. Der aus Offenburg stammende Kistner war nach zwei Vikarsjahren 1939 zur Wehrmacht eingezogen worden. Nach einer schweren Verwundung in Afrika übernahm er 1943 die Pfarrstelle in Waldshut. Neben seiner seelsorgerischen Tätigkeit engagierte sich Kistner für den Bau des Wichernhauses, des neuen Gemeindehauses mit Kindergarten, den Kirchenbau in Dogern, das Freizeitheim Heppenschwand und für das gerade angefangene Großprojekt Altersheim mit Personalgebäude.

Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – „Der Ferngasverband macht darauf aufmerksam, dass, um die Sperrstunden in der Zeit von 21-5 Uhr wieder aufheben zu können, sparsamste Gasverwendung eintreten muss“, berichtete der Alb-Bote am 27. Juni 1942. „Der Gasverbrauch darf bis auf weiteres die in der gleichen Zeit des Vorjahres verbrauchte Menge nicht übersteigen. Bei Nichtbeachtung muss die Gaslieferung für alle Abnehmer zeitweise eingestellt werden.“

Vor 100 Jahren

Tiengen – „In Schwaderloch/Schweiz wurde am Sonntagnachmittag eine männliche Leiche geländet“, berichtete der Alb-Bote am 21. Juni 1917. „Sie wurde als die des Fabrikdirektors Fink aus Felsenau identifiziert, der aus Tiengen gebürtig war. Fink hielt sich am Sonntag noch in Waldshut auf, wo er in der „Alten Post“ Einkehr hielt. Vermutlich hat er in der Nähe der Wutachmündung den Rhein zu durchschwimmen versucht und ist dabei ertrunken.“ (hff)