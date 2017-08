Tiengen Hunderte Gäste bei Besuch von Sigmar Gabriel

Hunderte Bürger kamen gestern Abend in die Tiengener Stadthalle, um zu hören, was Vizekanzler und SPD-Außenminister Sigmar Gabriel (rechts) über die Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik zu sagen hatte.

Außerdem konnten die Besucher, darunter auch (von links) Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank und Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl – Fragen an den Vizekanzler stellen. Gabriel ist auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter in den Wahlkreis gekommen. Mehr über den Besuch von Sigmar Gabriel lesen Sie in der morgigen SÜDKRUIER-Ausgabe. Bild: Susann Klatt-D'Souza