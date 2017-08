Tiengen Hunderte Gäste bei Besuch von Sigmar Gabriel in der Tiengener Stadthalle

Hunderte Bürger kamen in die Tiengener Stadthalle, um zu hören, was Vizekanzler und SPD-Außenminister Sigmar Gabriel über die Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik zu sagen hatte.

In der Vorwoche noch in Uganda und dem Süd-Sudan und nun schon in Tiengen: Großen Anklang fand der Besuch von SPD-Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel in der Tiengener Stadthalle. Unter den Gästen konnte die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter, die mit der Veranstaltung den heißen Wahlkampf einleiten wollte, auch Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank und Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl begrüßen.



Zum dritten Mal verschlug es den ehemaligen SPD-Vorsitzenden nach Waldshut-Tiengen und reiht sich, wie der Vorsitzende des Tiengener Ortsvereins Gerhard Vollmer anmerkte, in eine bekannter SPD-Politiker wie Willy Brandt, Helmut Schmidt und Johannes Rau ein.



In seiner Ansprache ging Sigmar Gabriel auf die Themen ein, die seiner Ansicht nach bei der Bundestagswahl am 24. September wichtig sein werden. Dies waren vor allem die Punkte Deutschland als Friedensmacht, die wichtige Rolle Europas und der Europäischen Union, die Verbesserung der Bedingungen in anderen Ländern und Investitionen im eigenen Land, um auch in zehn Jahren noch in Wohlstand leben zu können.



Mit seiner launigen Rede, in der Gabriel auch auf das Handyklingeln eines Besuchers amüsant einzugehen wusste, wusste der Sozialdemokrat bei den Besuchern zu punkten und für lauten Beifall zu sorgen. Nach wenigen Fragen der Gäste musste Rita Schwarzelühr-Sutter die Diskussionsrunde beenden - das Flugzeug des Außenministers wartete.