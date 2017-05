Waldshut-Tiengen Hundekot adé

Die meisten Hundebesitzer in Waldshut-Tiengen verhalten sich, was das Entsorgen der Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner angeht, vorbildlich. Sie sammeln die Häufchen ihrer Tiere auf und entsorgen sie vorschriftsgemäß. Aber unter den Hundehaltern gibt es auch schwarze Schafe.

Einige wenige Hundebesitzer kümmern sich nicht darum, wo ihr Hund seinen Haufen setzt und erst recht nicht darum, ihn einzusammeln und zu entsorgen. Vor allem rund um das Waldshuter Kornhaus und das Schulgelände in Tiengen ist die Situation besondern schlimm. Deshalb hat die Stadt Waldshut-Tiengen diesen Hundehaltern nun seit kurzer Zeit den Kampf angesagt. Mit Kontrollen und Bußgeldern in Höhe von 75 Euro sollen die Hundehalter belehrt werden. Hilft das alles nichts, dann gibt es laut Stadt noch eine Option: Eine DNA-Datenbank für Hundekot. Vorbild ist dabei eine große Wohnanlage in der Stadt Jena. Mit dieser Datenbank können Hund und Hundehalter ausfindig gemacht werden. Wird diese CSI-Methode in Waldshut-Tiengen tatsächlich eingeführt, dann wäre die Stadt die erste in Baden-Württemberg, die herrenlose Häufchen ausfindig machen könnte.susann.klatt@suedkurier.de