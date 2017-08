vor 1 Stunde SK Waldshut-Tiengen Hund rennt auf B34 in Waldshut: Auffahrunfall trotz Vollbremsung

Glück im Unglück hatten zwei Autofahrer und ein Hund, die am Mittwoch in Waldshut in einen Unfall verwickelt waren. Der Vierbeiner lief auf die B34, in der Folge bremste ein Autofahrer stark ab. Die nachfolgende Autofahrerin konnte jedoch nicht mehr ausweichen. Laut Polizeibericht gab es nur Sachschaden.