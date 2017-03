Waldshut Hubert Rossa ist Mädchen für alles im Wildgehege Waldshut

Sonntagsdienst: Tiere wollen auch am Tag der Ruhe versorgt sein. Hubert Rossa übernimmt dies auch in seiner Freizeit, weil er ihre Bezugsperson ist.

Am Wochenende nehmen sich Familien oft Zeit für Ausflüge. Das Wildgehege in Waldshut ist eine beliebte Wahl für den Sonntagstrip, das kann Hubert Rossa bestätigen. "Bei schönem Wetter ist hier die Hölle los", meint er. Seit zehn Jahren arbeitet Rossa bereits im Wildgehege und ist dort als Tierpfleger, Jäger, Wachmann und, wie er es selbst beschreibt, "Mädchen für alles" tätig. Dies verlangt viel Aufopferungsbereitschaft: Zwei Wochen am Stück arbeitet Rossa samt Wochenenden durch, das darauffolgende Wochenende hat er "theoretisch" frei. Theoretisch, da er das Wildgehege ehrenamtlich aufsucht, um die Greifvögel zu füttern, die einen persönlichen Bezug zu ihrem Pfleger brauchen. Der 64-Jährige ist der einzige Vollzeitangestellte des Wildgeheges, eine Kollegin arbeitet in Teilzeit mit ihm zusammen.

Sein Arbeitsbeginn variiert mit der Jahreszeit. Momentan fängt sein Tag um 8 Uhr an. "Das ist von den Lichtverhältnissen abhängig, wir passen uns den Tieren an", erklärt er. Die erste Tätigkeit ist das Kontrollieren des Geländes. Oftmals hätte es unangenehme Vorfälle mit nächtlichen Besuchern gegeben, weshalb das Wildgehege seit einiger Zeit den Eintritt nachts nicht gestattet. Neben sporadischen nächtlichen Kontrollen überwacht Rossa also auch morgens die Anlage.

Danach steht die Fütterung der Tiere auf der Tagesordnung. Hier arbeitet sich der Tierpfleger von den Hirscharten Rot-, Dam- und Sikawild bis zu den Wildschweinen. Er betont, dass Routine wichtig bei den Tieren, vor allem aber bei Greifvögeln sei. Die Fütterung der Tiere zieht sich meist bis in den Mittag hinein. Nachmittags müssen dann bereits Vorbereitungen für den folgenden Tag getroffen werden. Bei örtlichen Bäckereien und beim Tafelladen werden Essensreste besorgt, die Futtereimer für morgens werden gefüllt.

Der Arbeitstag endet für Hubert Rossa wieder zu unterschiedlichen Zeiten: "Wir richten uns nach der Arbeit und nicht nach der Uhr." Andere Arbeiten rund um das Wildgehege wie das Ausmisten der Gehege versucht er, nicht auf die Wochenenden zu legen, um die Besucher nicht zu stören. Dafür müsse er am Wochenende mehr Aufsichtsarbeiten wahrnehmen. Viele Leute hätten kein Gefühl für den Umgang mit Tieren, der richtige Umgang mit allen Lebewesen sei jedoch wichtig. "Es gibt schwierige Tiere und schwierige Menschen", findet er. Trotzdem lobt er die tolle Kameradschaft im Wildgehege und bringt zum Ausdruck, dass es seit dem Beginn seiner Tätigkeit keinen Tag gegeben hätte, an dem ihm diese keinen Spaß brachte.

Zur Person

Hubert Rossa konnte sich schon als Jugendlicher für die Ornithologie begeistern und betreibt zu Hause in Unteralpfen eine eigene Pflegestation für verletzte Greifvögel. Der 64-Jährige hatte zuvor 30 Jahre lang als Marketingleiter gearbeitet. Danach konnte er sich für zwei Jahre im Falkner-Bereich im Schwarzwaldpark in Löffingen betätigen, bevor er vor zehn Jahren vom Wildgehege-Verein im Wildgehege in Waldshut angestellt wurde. Der Vater einer erwachsenen Tochter kümmert sich in seiner Freizeit um die private Pflegestation und um den Haushalt.