16.02.2017 17:37 Manfred Herbst Exklusiv Waldshut Hotspots gibt es nicht nur für WLAN, sondern auch für Vulkane und sogar für Müll

Hotspots gibt es in vielen Variationen. Gern gesehen, besonders unter jungen Menschen, sind Hotspots in der Innenstadt, an denen kostenloser Zugang ins Internet über WLAN möglich ist. Mit welch schrillen Methoden eine Hochschule in Winterthur aber gegen einen "Vermüllungs-Hotspot" ankämpft, erklärt heute Manfred Herbst.