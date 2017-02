WaldshutTiengen Hoorige Mess': Straßenfasnacht in der Tiengener Innenstadt

Zwischen 10 und 19 Uhr steigt am Samstag, 25. Februar, die Hoorige Mess', die größte Straßenfasnacht am Hochrhein.

Tiengen (hsc) Auch in diesem Jahr verspricht die „Hoorige Mess’“ am Fasnachtssamstag in der Innenstadt von Tiengen eines der größten und farbenfrohesten Fasnachtsereignisse in der Region zu werden. Rund 35 Vereine und Gruppierungen werden zwischen 10 und 19 Uhr mit ihren Getränke- und Verpflegungsständen wieder für ein reichhaltiges Speisenangebot sorgen. Neben der erneuten Verbesserung des Sicherheitskonzeptes (wir berichteten) habe man auch durch eine Optimierung der Standplanung eine gewisse Entzerrung erreichen können, berichtet Kurt Reckermann, Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Tiengen, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Erfreulicherweise seien auch wieder einige neue Standbetreiber dazugekommen, die das Getränke- und Speisenangebot zusätzlich bereichern würden, ergänzt Nikola Kögel, Pressesprecherin der Aktionsgemeinschaft. So würde zum Beispiel ein gebürtiger Tiengener aus Freiburg mit einem umgebauten Postauto unter dem Namen „Das Seinfeld“ besondere Holzofenspezialitäten anbieten.

Aber auch zahlreiche Vereine, die schon sehr lange, zum Teil über dreißig Jahre, dabei sind, werden wieder ihre beliebten Spezialitäten präsentieren. So sei zum Beispiel der Musikverein Gurtweil bekannt und beliebt für seine im Waschzuber gekochten Schweinshaxen. Der Fasnachtstreff sei nach wie vor gerade auch bei jungen Leuten sehr beliebt, erklärt Kurt Reckermann. Es sei selbstverständlich, dass man zur Hoorigen Mess’ kostümiert komme.

Die Veranstaltung habe auch deshalb einen besonderen Ruf, weil Tausende von Besuchern, oft auch große Gruppen mit phantasievollen Kostümen, die Fasnachtsmeile beleben. „Alle Gruppen die sich registrieren lassen, werden fotografiert und bekommen später eine Großaufnahme zugesandt“, versichert Kurt Reckermann.

Zur musikalischen Unterhaltung tragen die Standbetreiber entlang der Festmeile selbstständig bei, im Hanselezelt auf dem Marktplatz wird ein DJ dem närrischen Volk einheizen. Offiziell eröffnet wird die Hoorige Mees’ um 10 Uhr im Rathaussaal durch die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Christa Bader und OB Philipp Frank. Anschließend geht es unter der Begleitung der närrischen Stadtmusik zum Narrengericht am Storchenturm. Weitere Informationen unter www.facebook.de\aktionsgemeinschaft.

kommt man mit Bus oder Bahn: Der Tarifverbund WTV bietet zur Hoorigen Mess’ ein Sonderticket zu günstigen Preisen an. Außerdem werden zur Anfahrt und Rückfahrt im gesamten Landkreis Waldshut zusätzliche Sonderbusse und -züge eingesetzt. Fahrplanauskünfte im Internet unter www.tiengen.de