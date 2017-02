Tiengen Hollywood in der Stadthalle heißt es beim Düengemer Obed

Der Düengemer Obed findet am 18. Februar statt. Die Hoorige Mess’ folgt eine Woche später.

Tiengen – Jünger, frecher und schwungvoller – so konnte der Düengemer Obed im vergangenen Jahr zusammengefasst werden. Und so soll er auch während dieser Fasnacht weitergehen. Dafür hält die veranstaltende Bürger- und Narrenzunft 1503 an einigen der Neuerungen fest und verspricht weitere Verbesserungen. „Nach 2016 geht der diesjährige Düengemer Obed am 18. Februar nun zum zweiten Mal über die Bühne der Stadthalle“, teilen die Verantwortlichen mit. Wie im Vorjahr wird die Veranstaltung nur noch an einem Abend stattfinden.

Das Motto des diesjährigen Obeds lautet Hollywood und bietet damit der Fantasie bei der Verkleidung weiten Raum, kündigt Maximilian Reich, Kulturbeauftragter der Bürger- und Narrenzunft an. „Ein Maskenzwang besteht aber natürlich nicht“, erklärt er. Die Stadthalle öffnet am Samstag, 18. Februar, um 19 Uhr. Richtig los geht es dann traditionell um 20.11 Uhr mit dem Einmarsch der Narrenzunft. Neben einem Rahmenprogramm mit Auftritten aller Gruppen der Zunft Tiengen sowie Gastbeiträgen und der Verlosung des Narrenbaums, dessen Erlös wieder den Tiengener Kindergärten zugute kommt, wird auch der Name des Delinquenten beim „Hochwohllöblichen Malefiz-Narrengerichts“ verraten.

Nach dem Programm lädt Live-Musik zum Tanzen ein, so die Verantwortlichen. Gegenüber dem vergangenen Jahr wurden ein paar Veränderungen bei der Bestuhlung vorgenommen, damit mehr Platz zwischen den Stuhl- und Tischreihen entsteht, informiert Maximilian Reich: „So kann das närrische Publikum hoffentlich schneller und besser mit den Speisen und Getränken versorgt werden.“ Auch die Zahl der Sitzplätze wurde erhöht. An der freien Sitzplatzwahl wurde festgehalten. „Das heißt, wer früh kommt kann sich seine besten Plätze aussuchen“, erklärt Rolf Krämer vom Organisationsteam des Düengemer Obeds. Der Eintritt für den Düengemer Obed kostet zwölf Euro, inbegriffen ist ein Glas Sekt zur Begrüßung. Wenige Tage später steht dann auch schon der Schmutzige Donnerstag an. Traditionell beginnt das Programm am 23. Februar um 6 Uhr mit dem Wecken durch die Katzenmusik und anschließender Schulbefreiung. Um 14.30 Uhr findet der Umzug zum Narrenbaumstellen mit den Kindergärten auf dem Marktplatz statt. Auch am Samstag ist dann großes Feiern angesagt. Zur Horrigen Mess’ wird es am Samstag, 25. Februar, ab 10 Uhr wieder Menschenmassen ins Städtle ziehen. Um 11.11 Uhr hält das Narrengericht seine 513. Sitzung am Storchenturm ab.

Der Vorverkauf für den Düengemer Obed läuft bereits. Karten gibt es bei Foto Schilling und der Apotheke Am Seidenhof.