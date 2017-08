Waldshut-Tiengen Hochrheinbörse für Briefmarkensammler kommt gut an

Die Hochrheinbörse für Briefmarkensammler in der Tiengener Stadthalle stößt auf große Resonanz. Ulrike Zimmermann, die Vorsitzende des Briefmarkenvereins, bedauert allerdings, dass sich so wenig Jugendliche für das Briefmarkensammeln interessieren.

Tiengen – „Es ist eine große Leidenschaft von mir“, beschreibt Klaus Schmidt vom Verein der Briefmarkensammler Hochrhein seine Sammellust. Schmidt ist einer der zahlreichen Besucher der Hochrheinbörse für Briefmarkensammler in der Tiengener Stadthalle. Er sammelt vor allen Dingen Altbriefe von Alt-Baden und Waldshut aus der Zeit von 1851 bis 1871. Um solch ein kostbares Fundstück zu ergattern brauche es manchmal bis zu anderthalb Jahre. Für einen Brief aus der Zeit müsse man mit 200 bis 2000 Euro rechnen. Es sei allerdings heutzutage schwierig solche Schätzchen zu finden, vor allen Dingen da sie im Verein zu viert seien, die ein Auge auf die seltenen Briefe geworfen hätten. 1851 sei die erste badische Marke erschienen, erklärt der passionierte Sammler weiter. Abgelöst worden sei diese dann 1871 von den Briefmarken des Deutschen Reichs.

Auch die Sammler Hugo Exner und Werner Feederle sind schon fleißig beim Briefmarkensortieren. Exners Spezialgebiet ist Österreich. „In der Tat gibt es unter den Sammlern viele Motivsammler“, erklärte Ulrike Zimmermann, die Vorsitzende des Briefmarkenvereins. Sie selbst habe damals mit Schmetterlingen angefangen und später Impressionisten gesammelt. „Schade, dass sich so wenig Jugendliche für das Briefmarkensammeln interessieren“, bedauert sie. Die verschiedenen Briefmarken deckten ein weites Spektrum ab und so mancher könnte sein Hobby in Briefmarken anlegen. Die Briefmarkenbörse gebe es seit den 60er Jahren ergänzte Andreas Hofer, ebenfalls Vereinsmitglied. Früher habe man noch im Bilgerbräu und im Kolpinghaus in Waldshut ausgestellt, im Moment sei man in der Stadthalle in Tiengen. Dieses Jahr sind an die dreißig Händler aus Bayern, Worms, der Schweiz und dem Schwarzwald mit ihren Postkarten, Briefmarken und Münzen angereist. Die nächste Briefmarkenbörse ist im Dezember.