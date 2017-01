Waldshut Hier sind die Sternsinger unterwegs

Die Sternsinger-Gruppen in Waldshut ziehen am 4., 5. und 6. Januar durch die Straßen. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ ist diesmal das Leitwort der Aktion.

Die katholische Pfarrgemeinde Liebfrauen Waldshut schickt ihre Sternsinger aus. Die Gruppen sind an drei Tagen unterwegs und hoffen dabei auf viele Spenden. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ heißt das aktuelle Leitwort der Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder Kinder und Jugendliche in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen werden.

Mit ihrem Motto machen die Sternsinger gemeinsam mit den Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – darauf aufmerksam, wie sehr der Klimawandel das Leben von Menschen in aller Welt bedroht und wie gerade Menschen in den Industrieländern durch ihren sorglosen Umgang mit den natürlichen Ressourcen die Zukunft der Kinder in der Einen Welt bedrohen.