vor 10 Stunden Manfred Herbst Exklusiv Hier röhrt der Hirsch

Nicht nur in Stuttgart röhrt der Hirsch, sondern auch in der Schweiz – unter anderem im Aargau und im Jura. Aber während der in Stuttgart nur eine Metallstatue ist und vor einem Ministerium steht, ist der in der Schweiz lebende Rothirsch echt und zum Tier des Jahres 2017 ernannt worden.