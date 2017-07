vor 35 Minuten Heidrun Glaser Tiengen Herzlich Willkommen im Städtle: Tiengener Bürgerzunft begrüßt Neubürger im Schlosshof

Was ist das Besondere an Tiengen? Neubürger, die erst seit kurzem hier wohnen, berichten darüber, was ihnen an dem sympathischen Städtle besonders gefällt.