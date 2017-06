Waldshut-Tiengen Heimatmuseum in Tiengen: Aufwertung für historische Räume

Bürgerzunft betreut seit 40 Jahren Heimatmuseum. Diese Initiative geht auf Bürgermeister Franz Schmidt zurück. Nun wurden die historischen Räume mit modernen Lamellen-Jalousien aufgewertet.

Tiengen – Als der damalige Bürgermeister Franz Schmidt Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts die Initiative für das Einrichten eines Heimatmuseums im Schloss in Tiengen startete, war es die Bürgerzunft, die das schnelle Umsetzen der Idee entscheidend ermöglichte. Denn sie erklärte sich bereit, die für das Museum im kleinen Schloss vorgesehenen Räume in viel Eigenarbeit herzurichten und auf Dauer die ehrenamtliche Betreuung des Museums zu übernehmen.

Fast 40 Jahre später hat sich daran nichts geändert. Und so sind es, wie es der unvergessene Zunftmeister Kurt Benda über viele Jahre getan hatte, aktuell Maximilian Reich, der Kulturbeauftragte der Bürgerzunft, sowie seine Zunftkollegen Franz Söffge, Ulrich Jahn und Karl-Heinz Meier, die jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr für Führungen zur Verfügung stehen. Ebenso dann, wenn zum Beispiel aus Schulklassen der Wunsch an das Quartett herangetragen wird, den spannenden Gang durch die Geschichte Tiengens und des Klettgaus auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten antreten zu können.

Doch damit nicht genug: Die Akteure der Zunft kümmern sich ständig und erfolgreich auch um die inhaltliche Weiterentwicklung des Museums sowie darum, dass der optische Eindruck der Räume stimmt. Und da gab es in jüngster Zeit ein Problem, darin bestehend, dass die Vorhänge doch arg in die Jahre gekommen sind. Statt aber an den Hauptmieter des kleinen Schlosses, in dem auch die Zunftstube, das Zimmer über die jüdische Geschichte Tiengens und die von der Zunft ebenfalls in Eigenarbeit geschaffene „Galerie“ untergebracht sind, nämlich die Stadt, heranzugehen, gab es unkompliziert eine ganz andere Lösung.

Denn man fand in Altzunftrat Albert Gebhardt, der die Zunft seit vielen Jahren unterstützt, sowie der Seidenhof-Apotheke Mäzene, die sich spontan dazu bereitfanden, die Kosten für das Beschaffen neuer, moderner Lamellen-Jalousien zu übernehmen, die dann Maximilian Reich und Zunftmeister Ralf Siebold montiert haben.

Dass dadurch die Räume gewonnen und eine deutliche Aufwertung erfahren haben, stellte anerkennend Bürgermeister Baumert fest, als man sich zum Abschluss der Aktion zu einem kleinen Hock traf. Baumert wertete sie aber auch als Ausdruck dafür, wie vielfältig das Engagement der Bürgerzunft ist. Jener Bürgerzunft, die ihn, wie es die Satzung festschreibt, demnächst als Zunftrat in ihre Reihen aufnimmt, dort, wo sich Oberbürgermeister Frank bereits durchaus wohlfühlt.