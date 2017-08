Waldshut-Tiengen Heimatkunde: Kennen Sie eigentlich den Stadtteil Homburg?

Die Siedlung Homburg gehört eigentlich zur Stadt Waldshut-Tiengen, die Einwohner fühlen sich aber eher der Gemeinde Küssaberg zugehörig. Warum das so ist, erfahren Sie hier.

Eine Straße mit einer Kurve, ein Bike-Park, ein verlassener Tennisplatz, ein paar Häuser und ein Gasthof: Homburg, die kleine Siedlung auf Gebiet der Stadt Waldshut-Tiengen auf der anderen Seite der Wutach, ist vielen ein recht unbekannter Ort. Viel scheint es dort auf den ersten Blick auch nicht zu geben, außer „fünf Häuser und ein Gasthof“, wie die Homburger scherzhaft sagen. Doch der Eindruck trügt. Es gibt mindestens zehn Häuser, mit der geplanten Überbauung bald noch mehr. Und eine starke Gemeinschaft, aus der Stimmen verlauten, wonach man eigentlich lieber zum angrenzenden Küssaberg gehören würde als zur großen Kreisstadt.

In dem Gasthof, dem Gasthof zum Lauffen, treffen sich vier alteingesessene Homburger: Siegrun Breyer, die seit ihrer Geburt vor 70 Jahren dort lebt, Ulrich Breyer, der 1967 nach Homburg zog, und Christel Steinegger, die 1961 in den Stadtteil kam. Ihre Gastgeberin ist die Wirtin Barbara Prigge.

Sie erzählen von der Schönheit ihres Stadtteils: Idyllisch, aber doch zentral gelegen sei Homburg, Waldshut, Tien-gen und die Schweiz jeweils schnell erreichbar, unmittelbar an Rhein und Lauffen angrenzend und eine besonders gute Wetterlage habend. Regelmäßig gebe es ein Nachbarschaftsfest, die Gemeinschaft sei stark. Das Fazit der Runde: „Wir fühlen uns hier sauwohl.“

Nur: Das mit der Gemeindezugehörigkeit könnte nach dem Geschmack der Homburger anders sein. Die Homburger Siedlung entstand in den frühen 1930er Jahren, um Wohnraum für Lonza-Mitarbeiter zu schaffen. Sie gehört daher zur Stadt Waldshut-Tiengen. Dabei würde sie geografisch eher zu Küssaberg passen, liegt sie doch auf der anderen Wutachseite, direkt gegenüber des Küssaberger Ortsteils Ettikon. Und das führt zu kuriosem: Die Kinder gehen beispielsweise in Küssaberg zur Schule, weil das besser zu erreichen ist, die Eltern müssen sich dafür aber mit Sonderanträgen herumplagen. Auch das Vereinsleben spiele sich in Kadelburg und Küssaberg ab, erklärt die Runde. Und zum Einkaufen würden sie sowieso immer nach Kadelburg fahren. Bis 2012 hatte Homburg sogar die Postleitzahl der Gemeinde Küssaberg. Grund: Homburg sei für den Küssaberger Postboten schneller zu erreichen gewesen als für einen Briefträger aus Waldshut-Tiengen, erklärt die Post. Und auch die Homburger sind schneller in Kadelburg als in Tiengen.

„Wir fühlen uns als Küssaberger“, erklärt die Runde im Gasthof. Doch wo sind dann die politischen Initiativen für den Gemeindewechsel? Immerhin berichtete diese Zeitung schon 1994, dass sich die Homburger „seit jeher als fünftes Rad am Wagen der Stadt Waldshut-Tiengen fühlen“ und eher zu Küssaberg hingezogen seien. Ulrich Breyer antwortet: „Wenn wir Homburger mit der geplanten Überbauung bald mehr geworden sind als die vielleicht 50, die wir jetzt sind, dann werden wir einen Ortschaftsvorsteher oder etwas ähnliches wählen und politisch auf den Putz hauen.“

Neues Baugebiet

Im Mai 2016 beschloss die Stadt Waldshut-Tiengen als Reaktion auf die große Nachfrage nach Baugrundstücken, gemeinsam mit zwei privaten Grundstückseigentümern Bauland für rund 20 bis 22 neue Wohnungen in zweigeschossigen Einfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern zu schaffen. Der Großteil der Baufläche am westlichen Ende Homburgs liegt in städtischer Hand, weitere Teile in privater, unter anderem auch die verlassenen Tennisplätze.