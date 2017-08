Tiengen Heimatgeschichte: Wussten Sie eigentlich, dass in Tiengen zum zweiten Kreuzzug aufgerufen wurde?

Der mittelalterliche Abt Bernhard von Clairvaux war zu Gast am Hochrhein. In Tiengen rief er im Jahre 1146 zum zweiten Kreuzzug auf. Noch heute sind seine Spuren im Städtle deutlich zu finden. Stadtführer Manfred Emmerich nimmt sie mit in die Altstadt und zeigt, wo der Abt seine Spuren hinterlassen hat.

Tiengen – Tiengen kann auf eine lange und äußerst bewegte Geschichte zurückblicken. Im Jahre 1251 vom Stühlinger Grafen Heinrich von Lupfen verbrannt, wurde die Stadt mehr als 200 Jahre später für kurze Zeit von den Eidgenossen besetzt, ehe sich die Tiengener 1525 an den Bauernkriegen beteiligten. Doch bereits vor all diesen Ereignissen war am Hochrhein ein Mann zu Besuch, dessen Spuren sich heute noch im Tiengener Stadtbild finden lassen. Die Rede ist vom heiligen Bernhard von Clairvaux, einem mittelalterlichen Abt, der in Tiengen im Jahre 1146 zum zweiten Kreuzzug aufrief. Bernhard von Clairvaux war einer der bedeutendsten Mönche des Zisterzienserordens und maßgeblich für seine Ausbreitung in Europa verantwortlich. Er genoss bei den damaligen Päpsten hohes Ansehen, weshalb er vom ersten Zisterzienserpapst Eugen III. den Auftrag erhielt, für den Kreuzzug zu werben.

Auf seiner Mission durch Frankreich und Deutschland kam er auch am Hochrhein vorbei. Begleitet wurde er von Bischof Hermann I. von Konstanz, dessen Gefolgschaft die Reise dokumentierte. Warum Bernhard von Clairvaux in Tiengen Station machte, ist unklar. Als wahrscheinlich gilt, dass er aufgrund seiner Marienverehrung Sympathien für die Vorgängerkirche der heutigen St. Mariä Himmelfahrtkirche hegte. Seine dortige Predigt, die er auf Französisch und Lateinisch hielt, sorgte für einen großen Andrang. Obwohl seine Worte übersetzt wurden, hinterließen vielmehr seine Gestalt und sein Auftreten einen bleibenden Eindruck, wie die Chroniken berichten. Noch heute zeugen Kunstwerke im gesamten Tiengener Stadtgebiet von diesem Ereignis.

Einer, der genaustens darüber Bescheid weiß, ist Manfred Emmerich. Der zertifizierte Stadtführer kennt die Geschichte Tiengens wie kaum ein anderer. Bei einem Rundgang durch die Kirche Mariä Himmelfahrt deutet er auf einen Altar. Darauf zu sehen ist die Statue des Bernhard von Clairvaux, angefertigt in den 1930er Jahren vom Offenburger Bildhauer Hermann Paul Kramer. Manfred Emmerich hat über dessen Werk viel zu erzählen: "Bei dieser Skulptur trägt Bernhard von Clairvaux eine Mitra, die Bischofsmütze. Häufig wird er jedoch mit der Mitra zu Füßen dargestellt, da er die Bischofswürde zeitlebens ablehnte." Auffällig ist zudem sein Attribut, ein Bienenkorb. Auch dessen Bedeutung kann Manfred Emmerich erklären: "Bernhard von Clairvaux konnte die Leute mit seinen Worten begeistern. In dem Zusammenhang sprach man oft von honigfließenden Predigten."

Ein weiterer Nachweis seines Besuchs lässt sich in der Altstadt finden. "Historische Begebenheiten der Stadt wurden meist an den Hausfronten in Form eines mehrfarbigen Sgrafittos, eine Kratztechnik zur Bearbeitung von Wandflächen, dargestellt", erklärt Emmerich. Vor mehr als 70 Jahren wurde vom Tiengener Gipsermeister Albrecht Mutter das Sgrafitto mit Bernhard von Clairvaux angefertigt. Es befindet sich am Gasthof Hirschen in der Tiengener Hauptstraße, wo der Mönch einst übernachtete. Zu sehen sind auf dem Wandbild unter anderem Menschen mit diversen Gebrechen, die Bernhard von Clairvaux geheilt haben soll. So heißt es in den Aufzeichnungen der Reisebegleiter: "Elf Blinde sind sehend geworden, 18 Gelähmten ist die Fähigkeit zu gehen wiedergegeben worden, (. ..), einer, der zuvor taub war, hörte." Manfred Emmerich sieht diese Wunderheilungen kritisch: "Sicherlich mag sich das eine oder andere so zugetragen haben, aber bei solchen Legenden hört sich bekanntlich im Nachhinein alles etwas schöner an. Wortwörtlich ist das nicht zu nehmen."

Im Laufe seiner Reise konnte Bernhard Clairvaux auch den damaligen deutschen König Konrad III. zur Teilnahme am Kreuzzug bewegen. Nach mehreren Niederlagen ging dieser zweite Kreuzzug jedoch als Misserfolg in die Geschichte ein und Bernhard von Clairvauxs Ruf wurde nachhaltig beschädigt. Sein Vermächtnis in Tiengen ist jedoch bis heute erhalten geblieben.

Zur Person

Bernhard von Clairvaux wurde im Jahre 1090 in der Nähe von Dijon geboren. Im Alter von 22 Jahren trat er in das Kloster Cîteaux ein, dem Mutterkloster aller Zisterzienser. Dort sandte man ihn aus, um das Kloster Clairvaux zu gründen, das sich unter seiner Führung zur bedeutendsten Zisterzienserabtei entwickelte. Durch seine anziehende Persönlichkeit und seine große Faszination schaffte er es, dass sich zahlreiche Novizen den Zisterziensern anschlossen. Insgesamt gründete Bernhard von Clairvaux bis zu seinem Tode 68 Klöster.