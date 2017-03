WaldshutTiengen Hegering Waldshut wächst auf 91 Mitglieder

Der Hegering Waldshut freut sich über Höchststand bei den Mitgliedern und blickt auf zahlreiche Aktivitäten. In der Hauptversammlung wurden außerdem drei Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit geehrt.

Waldshut (tao) Mit zahlreichen Teilnehmern fand im Waldkircher Gasthaus "Storchen" die Hauptversammlung des Hegerings Waldshut statt. Für einen zünftigen musikalischen Auftakt sorgte die Waldshuter Jagdhornbläsergruppe unter der Leitung von Bernd Matt. Hegeringsleiter Michael Ebi freute sich über die große Zahl an Gästen und die gestiegen Zahl der Vereinsmitglieder, die im vergangenen Jahr auf 91 geklettert war und damit einen neuen Höchststand erreichte. "Wahnsinnig, wie momentan die Population in unserem Hegering zunimmt", scherzte er.

Bei seinem Jahresrückblick erinnerte Ebi an die gemeinsamen Aktivitäten. Dazu zählte das alljährliche Grillfest an der Grillhütte Gaiß unter Mitwirkung der Bläsergruppe. "Ohne die Mithilfe der Bläser könnten wir das gar nicht leisten", sagte er. Ein Höhepunkt war das Hegeringschießen in Wehr, das mit 22 Teilnehmern über die Bühne ging, von denen jeder einen Preis erhielt. Zu einem Erfolg wurde auch das neu kreierte "Christbaumschießen" mit 24 Kugeln, das in Indlekofen stattfand. "Dabei ging es uns aber mehr um einen schönen Abschluss und darum, uns zum Jahresende nochmals zu treffen", sagte Ebi.

An zwei Gasthäuser vergab der Hegering die Auszeichnung "Wild aus der Region", an den Adler in Schachen und die Rheinperle in Waldshut. Kassierer Bernd Obrist bilanzierte ein kleines Minus in der Kasse, das sich aber im Rahmen hielt, da viele Preise gespendet wurden, insbesondere von der Familie Hölzer. Schriftführerin Margret Kallup bestellte als Mitglied des Kreisvorstandes die Grüße des Kreisvereins. Zu einem großen Erfolg, so berichtete sie, wurde die erstmalige Teilnahme am Weihnachtsmarkt in St. Blasien. Dabei wurden an einem eigenen Stand Wildgerichte angeboten. "Es herrschte ein riesiger Andrang, die Bratwürste kamen sensationell an, waren schnell ausverkauft und auch die übrigen Vorräte gingen schnell zur Neige", sagte sie. "Das nächste Mal müssen wir uns besser auf die große Nachfrage einstellen."

Für langjährige Mitgliedschaft im Kreisverein gab es drei Ehrungen: Peter Ellenrieder (40 Jahre), Jens Albiez und Bernd Matt (je 25 Jahre). Als Anerkennung spielten die Jagdhornbläser die "Ehrenfanfare".