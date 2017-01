Oberalpfen Harmonische Bürgerversammlung in Oberalpfen

Ortsvorsteher Armin Arzner hält in der Bürgerversammlung in Oberalpfen einen humorvollen und pointenreichen Rückblick.

Oberalpfen (tao) Einen harmonischen Verlauf nahm die Bürgerversammlung in Oberalpfen. Für einen musikalischen Auftakt sorgte der Männergesangverein unter der Leitung von Wolfgang Ebe. Ortsvorsteher Armin Arzner konnte zahlreiche Gäste begrüßen, unter ihnen OB Philipp Frank sowie die Stadträte Harald Ebi, Johannes Flaig, Peter Kaiser, Joachim Tröndle und Harald Würtenberger.

Ein besonderer Gruß galt dem Jagdpächter Ernst Kühne, vertreten durch Sohn Dietmar, der seit vierzig Jahren die Oberalpfener Pacht innehat. "Damals gab es noch sieben Bewerber", erinnerte Arzner. "Den Zuschlag erhielt Ernst Kühne, der sich auch gut mit den Vereinen verstand." Daraus habe sich eine vielfach bewährte Partnerschaft entwickelt. Nach dem Rehessen gab Arzner einen humorvollen und pointenreichen Rückblick auf das letzte Jahr. "Ein wunderbarer Vortrag", so kommentierte anschließend OB Philipp Frank. "Da weiß ich gar nicht, ob ich das Niveau halten kann." Weiter sagte der OB: "Es ist ein Wahnsinn, was in dieser Stadt alles geht und wieviel Hände in Gange sind, damit alles reibungslos läuft." Zum Dorfgeschehen berichtete Arzner: "Es war ein Jahr mit vielen Ecken und Kanten. Vieles blieb liegen und konnte erst nach und nach abgearbeitet werden." Als typisches Beispiel nannte er die bröckelnden Randsteine in den Ortsstraßen, ein Oberalpfener Dauerbrenner. "Ganz bestimmt werden wir die Maßnahme im neuen Jahr durchführen", prognostizierte er. Nicht richtig voran ging es beim Reinigen der Gullis, beim Streichen der Hydranten und bei der Sanierung der Feldwege, die dann aber doch noch erfolgreich zum Abschluss gebracht werden konnte.

Hohe Kosten gab es bei den Sanierungsarbeiten in der Halle und bei den Neuanschaffungen für die Küche. 12 000 Euro kostete die Sanierung der Treppe im alten Schulhaus. Viel Eigenleistung wurde in die Pflege des Rückhaltebeckens investiert. Als Beispiele für die gut funktionierende Dorfgemeinschaft nannte Arzner die Dorfputzete und die Schaffung eines neuen Standortes für den Christbaum, "eine komplexe Geschichte, die aber gemeinschaftlich gelöst werden konnte". Zu einer Wiedergeburt kam es beim Seniorennachmittag, der sehr gut besucht war. In diesem Jahr soll die Deckschicht der Ortverbindungsstraße nach Unteralpfen erneuert werden. Dafür sind 60 000 Euro im Haushalt der Stadt eingeplant, Arzner: "Ob das Geld reicht, müssen wir abwarten." Für den Jugendtreff "Wäschhüsli" wünscht er sich neue Sanitäranlagen. "Mit viel Eigenleistung könnten wir das in diesem Jahr schaffen".