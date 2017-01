Waldshut-Tiengen Gynäkologe zu Patientinnen-Kritik

Frauenarzt Boro Juras spricht aus der Praxis: Ein Problem sind Frauen, die ohne Absage einfach nicht zu ihren Untersuchungsterminen kommen. Damit blockieren sie einen Termin für andere Frauen.

Waldshut-Tiengen – Nachdem die schwangere Debora Zöller-Olbei aus Wutöschingen jüngst an diese Zeitung herangetreten ist und über die schwierige Suche nach einem neuen Frauenarzt in der Region berichtete, hat sie von etlichen Frauen auf der SÜDKURIER-Facebook-Seite Zustimmung erfahren. Sie berichten von ähnlichen Erfahrung und beklagen zudem langen Wartezeiten für einen Termin von teilweise bis zu einem Jahr. Ein Testanruf bei zwei Ärzten in der Stadt bestätigte diesen Zustand: Nächster freier Termin, März 2018. Zu der Schilderung der angeblichen Missstände hat sich jetzt ein Waldshuter Frauenarzt gemeldet, der versucht, die Situation zu erklären.

Frauenarzt Boro Juras bestätigt, dass es in der Region Gynäkologen gebe, bei denen Schwangere nach einem Arztwechsel keinen oder nur schwer einen Termin bekommen. "Zwar kann ich das nicht verstehen, eine Schwangere abzulehnen, kann mir aber erklären, wo die Ursache des Problems liegt", so Boro Juras. Das spezifische Problem bei Schwangeren sei, dass die Krankenkassen pro Quartal nur eine Behandlung bei einem Frauenarzt honorieren. Wechselt eine Schwangere den Arzt in einem Quartal, nachdem sie bereits eine Untersuchung hatte, muss der neue Arzt die Patientin für das Quartal quasi kostenlos behandeln – auch wenn die Patientin beispielsweise zehn Mal zu einer Untersuchung kommt. Das bestätigt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg. Laut KV hat es 2015 sogar ein Urteil des Bundessozialgerichtes gegeben, das diese Handhabung der Kassen als rechtens einstuft.

In der Region Waldshut-Tiengen sind offenbar aktuell etliche Frauen, zu denen auch Debora Zöller-Olbei aus Wutöschingen gehört, auf der Suche nach einem neuen Frauenarzt, weil in der Tiengener Gemeinschafts-Praxis des medizinischen Versorgungszentrums (Medicum), das eine Tochtergesellschaft der Spitäler Hochrhein ist, zwei Frauenärzte ihren Dienst eingestellt haben. Deshalb ist es schwierig, einen neuen Arzt zu finden. Boro Juras: "Zum Teil sind einige Patientinnen aber Schuld an der Misere. Denn allein bei uns in der Praxis nehmen zwischen 15 und 20 Frauen pro Woche ihren Termin nicht wahr und sagen ihn nicht einmal ab." Diese Patientinnen würden somit anderen Frauen die Chance auf einen Termin nehmen, erklärt Boro Juras. "Würden die Frauen die Termine absagen, könnte ich andere Patientinnen behandeln." Dass Boro Juras Praxis mit diesem Problem nicht alleine dasteht, bestätigt die KV Baden-Württemberg. "Würden Patienten ihre Termine wahrnehmen, würden Ärzte weniger Leerlauf haben", so eine Sprecherin der KV.

Ein weiterer Punkt für überfüllte Frauenarztpraxen sind laut Juras teilweise auch Privatpatientinnen aus der benachbarten Schweiz. "Sie versuchen, oft bei uns deutschen Frauenärzten einen Termin zu bekommen, weil die Behandlung deutlich günstiger ist als im Nachbarland." Laut Juras gibt es in der Region Ärzte, die gerne Schweizerinnen behandeln, weil sie oft Privatpatientinnen sind. "Bei uns in der Praxis schauen wir, dass wir zunächst einmal die hiesigen Frauen behandeln können. Denn auch wenn es in der Stadt fünf Frauenärzte gibt, sind die Wartezeiten aufgrund einer Auslastung doch sehr hoch", erklärt Juras, der seit fast 30 Jahren als Frauenarzt in Waldshut arbeitet. Der 69-Jährige hätte sich schon lange zur Ruhe setzen können, aber "ich liebe meinen Beruf einfach zu sehr". Und noch ein zweiter Grund hält Boro Juras davon ab, sich von seinem Beruf zu verabschieden: "Es ist sehr schwierig, einen Nachfolger zu finden." Als Ursache nennt er drei Gründe: Junge Ärzte wollen nicht aufs Land und sie gehen lieber in der Schweiz aufgrund der höheren Bezahlung. Das dritte Problem: "Findet man doch einen potenziellen Nachfolger, ist der meist nicht bereit, eine entsprechende Ablösesumme für die ausgestattete Praxis zu bezahlen."

Frauenärzte

Mit 108,1 Prozent wird der frauenärztliche Versorgungsgrad, im Landkreis Waldshut von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) beziffert. Demnach gibt es mit den 21 ansässigen Frauenärzten im Kreis acht Prozent mehr als der Region gesetzlich eigentlich zustünden. In anderen Landkreisen sind diese Zahlen noch höher: In Lörrach sind es 113,6 Prozent, im Schwarzwald-Baar-Kreis 126,8 Prozent. Laut KV sind es statistische Berechnungen, die möglicherweise mit der gefühlten Situation vor Ort nicht übereinstimmen.