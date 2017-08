Waldshut Gymnophobie

Ein nackter Männerhintern sorgte vor 20 Jahren für Aufsehen.

Schon mal was von Gymnophobie gehört? Kommt aus dem Altgriechischen und bezeichnet die pathologische und irrational erlebte Angst vor eigener oder fremder Nacktheit. Also eine spezielle Phobie und nicht mit übertriebenem Schamgefühl gleichzusetzen. Diese Angst, Nackte zu sehen oder selbst nackt gesehen zu werden, tritt auch dann auf, wenn Nacktheit sozial erlaubt ist, so dass diesen Menschen zum Beispiel Saunabesuche nicht möglich sind.

Es war ein Mann mit vermutlich dieser seltenen Phobie, der im August vor zwanzig Jahren eine Posse um einen nackten Männerhintern los trat. Und das kam so: An der B 34 in Waldshut stand eine Plakatwand. Vorne wurde für Stuhlklassiker geworben, auf der anderen Seite mit der Karikatur des dazu passenden Körperteils. Der nackte Männer-Po samt dazugehörigem Beiwerk wurde von der "Aktionsgemeinschaft gegen Atom" als Werbegag für die "Energiewende jetzt" plakatiert. Gemalt von der Schweizer Künstlerin Gilian White.

Besagter Mann nahm Anstoß und informierte die Polizei. Die wusste nichts von der Aktion und ermittelte angesichts der möglicherweise als obszön anzusehenden Darstellung wegen wildem Plakatieren gegen Unbekannt. Wobei sie durch die Auskunft der für die Plakatwand zuständigen Werbefirma bestärkt wurde, nichts zu wissen. Weshalb die Polizei die Werbefirma aufforderte, das Plakat zu entfernen. Darüber schrieb ein Polizist ein Protokoll, das wiederum ein anderer Polizist für die Presse auswertete. Wobei ihm die Fehlinterpretation unterlief: "Das Plakat wurde von der Polizei entfernt." Und so stand's in der Zeitung.

Der darauf angesprochene Bernd Wallaschek von der Aktionsgemeinschaft und den Grünen fiel aus allen Wolken: "Wenn alle Polizisten so handeln würden, wäre Florenz leer – man kann doch keine Kunst abhängen." Außerdem habe man die Wand von der Werbefirma gepachtet. Was die bestätigte und dabei einräumte, beim Anruf der Polizei habe man den Hinweis auf "irgendein Plakat" niemand zuordnen können. Und als Wallaschek beim Rundruf von anderen Grünen erfuhr, dass die Polizei das Entfernen des Plakats zwar gemeldet, es in Wirklichkeit aber nicht angerührt hatte, war die Welt wieder in Ordnung.