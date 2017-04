Waldshut Gute Stimmung herrscht derzeit bei der Jugend des VfB Waldshut

Die A-Junioren sind derzeit das Aushängeschild der Jugend des VfB Waldshut. Sie wurden im vergangenen Jahr Meister in der Bezirksstaffel und spielen in der Spitzengruppe der Landesliga mit.

Die Jugendabteilung des VfB Waldshut besteht aus elf Mannschaften mit rund 180 Spielern von den Bambini bis zu den A-Junioren. Diese werden von rund 30 Trainern und Betreuern, Elternvertretern und Funktionären betreut. „Soziale und ehrenamtliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist in unserer Zeit nicht selbstverständlich“, sagte Jugendleiter Michael Hamburger bei der Jugendhauptversammlung und bedankte sich für das Engagement.

Aushängeschild der Jugendabteilung sind die A-Junioren, die in der vergangenen Saison Meister in der Bezirksstaffel wurden und auch in der Landesliga mit ihren Trainern Nils Mühlenweg und David Mollmann in der Spitzengruppe sind. Erst jüngst gelang dem Team wieder ein 6:1-Heimsieg, schreibt der VfB in einer Pressemitteilung.

Ingo Cours für die B-Junioren, Ralf Jäger (C-Junioren), Nicolai Janke und Dennis Schlegel (D-Junioren), Georg Menzel (E-Junioren), Andreas Roth (F-Junioren) und Christian Wagner als Sprecher für die Bambini trugen danach ihre größtenteils positiven Berichte vor. Michael Hamburger ging kurz auf die Ereignisse des vergangenen Jahres ein und erwähnte unter anderem das May-Fußballturnier, den Sponsorenlauf, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in der Schmittenau, die Karussellbetreuung am Weihnachtsmarkt in der Kaiserstraße, die Teilnahme an Altpapiersammlungen sowie die geselligen Veranstaltungen.

Kassierer Johannes Renz trug einen soliden Kassenbericht vor. Roger Fink wurde in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Elternvertreter sind künftig Günter Bischoff und Markus Dietrich (F-Junioren), Stefanie Meier und Steve Jones (E-Junioren), Christian Tröndle und Natalie Muller (D-Junioren); Spielervertreter sind Rafael Ferraz da Silva, Alexis Biniakou, Rinor Bardonigi (C-Junioren), Elias Schneider (B-Junioren), Damian Granacher und Arne Bindert (A-Junioren).

Der stellvertretende Vorsitzende des VfB, Martin Ruppelt, dankte allen Trainern, Betreuern und Elternvertretern für deren Arbeit sowie Tina Schiess für die Betreuung des Passwesens, Natalie Muller für deren Berichte für die Homepage sowie Werner Tröndle als Trainer und für das Aufstellen des Zaunes um den VfB-Kunstrasenplatz.