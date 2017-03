Oberalpfen Gute Stimmung dominiert bei der Frauengymnastikgruppe Oberalpfen

Die Frauengymnastikgruppe Oberalpfen wünscht sich jüngere Mitglieder. Der Vorstand wird vollständig im Amt bestätigt.

Zufriedene Stimmung herrschte bei der Hauptversammlung der Frauengymnastikgruppe Oberalpfen. Die einzige Sorge: "Es wäre schön, wenn auch wieder jüngere Frauen zu uns kämen", sagte die Vorsitzende Luzia Wolber. Unter den Gästen konnte sie den Oberalpfener Ortsvorsteher Armin Arzner und die Vertreter der Vereine begrüßen. Bei den Wahlen wurde der vollständige Vorstand unter dem Beifall der Mitglieder einstimmig in seinen Ämtern bestätigt.

In ihrem Tätigkeitsbericht erinnerte Luzia Dinort an die Aktivitäten des vergangenen Jahres, das mit der Bewirtung bei der Bürgerversammlung begann. Viel Beifall fand der Auftritt der Frauen beim Tratschabend. Im Mai nahm die Gruppe an einer Sternwanderung zur Maiandacht in Waldkirch teil. Ein besonderes Erlebnis war der zweitägige Ausflug nach Rottweil mit Besichtigung der Altstadt und des neuen Testturmes für Aufzüge. Übernachtet wurde in einer Jugendherberge. Im September hatte Oberbürgermeister Philipp Frank die Stadtangestellten zum Geburtstagskaffee in die Oberalpfener Halle eingeladen. Die Frauen übernahmen die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen.

Aktuell zählt der Verein 25 aktive und 21 passive Mitglieder. Als stellvertretende Vorsitzende überreichte Inke Wagner den fleißigsten Turnerinnen ein Präsent. Spitze waren Maria Ebe, Rosi Tröndle und Christa Arzner. In Vertretung der Kassiererin Gerda Wassmer berichtete Hiltraud Eckert über den Kassenstand, der leicht ins Minus gerutscht war. Gisela Bächle informierte über die beiden Walkinggruppen, die zweimal wöchentlich unterwegs sind.

Viel Lob gab es für die Übungsleiterinnen Heidi Ebner und Bärbel Siebold, die regelmäßig an Fortbildungskursen teilnehmen. "Beide bringen viel Abwechslung ins Programm, kein Abend ist wie der andere", erklärte die Vorsitzende. Heidi Ebner gab den Dank an die Frauen zurück: "Die Übungsabende machen Spaß, alle sind mit Eifer dabei." Wichtigster Termin im neuen Jahr ist das Deutsche Turnfest im Juni in Berlin, an dem die Gruppe mit einer kleinen Abordnung teilnimmt. Ortsvorsteher Armin Arzner dankte den Frauen für ihre Einsätze im Dorf. "Wenn man Euch braucht, dann kann man auch auf Euch zählen", sagte er.