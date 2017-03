von Susann Klatt-D'Souza Gute Nachricht: Expert-Octomedia übernimmt Hettler

Expert-Gruppe kann Insolvenzverfahren abwenden. Somit bleiben Standort und die 21 Arbeitsplätze erhalten.

Waldshut – In Waldshut-Tiengen soll es auch künftig zwei Elektrofachmärkte geben. Die Expert-Octomedia GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Expert-Gruppe, hat zum 1. März das insolvente Elektrofachgeschäft Expert Hettler in der Waldshuter Schmittenau übernommen. Zusammen mit Insolvenzverwalter Hubert Ampferl aus Nürnberg konnte die Expert-Gruppe somit das vorläufige Insolvenzverfahren abwenden. Bei einem anderen Ausgang wäre das offizielle Insolvenzverfahren am 1. März eröffnet worden.

Mit der Insolvenzabwendung ist der Verbleib des Standorts innerhalb der Expert-Gruppe gesichert. Günter Lehfeld, Vorsitzender der Expert-Wachstums- und Beteiligungs AG, ist erleichtert, dass die Übernahme des 1500 Quadratmeter großen Fachmarkts und damit der Erhalt der insgesamt 21 Arbeitsplätze gelungen ist.

Danny Lenski, Geschäftsführer der Expert-Octomedia, sagt, dass für die Zukunft der Ausbau des Serviceangebots und die Schaffung weiterer Stellen geplant sind. „Jetzt heißt es zunächst einmal, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Ein Schritt dahin, dass wir sämtliche Gewährleistungen übernehmen. Auch Gutscheine können bei uns weiter eingelöst werden.“ Uwe Fischer, vor Ort zuständig für die Leitung des Elektrofachgeschäfts: „Aktuell gibt es rund 20 Mitarbeiter, 2014 waren es noch über 30. Wir benötigen jetzt mindestens fünf bis zehn Fachverkäufer, um den Betrieb weiter anzukurbeln.“ Günter Lehfeld: „Die sind wichtig, um die Service- und Beratungsleistung am Standort weiter auszubauen.“

Mit der Investition in neues Personal setzt Expert ein klares Zeichen für den stationären Fachhandel: „Service und Beratung sind die Kernkompetenzen von Expert – damit heben wir uns deutlich vom Internethandel ab“, betont Lehfeld. Gleichzeitig sorgt der Erhalt des Standortes Waldshut-Tiengen dafür, dass Expert auch weiterhin in der Region vertreten ist. Lehfeld: „Wir wollen wieder zu alter Stärke gelangen, wobei uns klar ist, dass wir das Niveau von vor der Übernahme wohl nicht mehr erreichen werden.“ Das liege vor allem auch an der Wettbewerbssituation. Denn seit 2015 hat sich ein zweites Elektrofachgeschäft in Tiengen niedergelassen.

Ein Lob sprechen alle Beteiligten den Mitarbeitern aus, die während des Insolvenzverfahrens alles daran gesetzt hätten, den Betrieb aufrecht zu erhalten. „Das ist in solch einer Situation nicht selbstverständlich“, weiß Lehfeld.

Firmengeschichte

Die Firma Hettler wurde 1962 gegründet und ist bis heute als Namensgeber des Expert-Fachmarktes bekannt. Das Unternehmen wurde von Othmar Hettler gegründet. Das Familienunternehmen wurde 2012 von der Expert-Unternehmensgruppe erworben. Ein Jahr später hat der damalige Geschäftsführer Klaus Hauser aus Bayern das Geschäft gekauft. Im November 2016 hatte das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Seit 1. März ist das Geschäft Teil der Octomedia. In der Expert-Octomedia GmbH bündelt Expert vier süddeutsche Standorte mit über 150 Mitarbeitern, die in eigener Regie betrieben werden. Sitz der von Expert-Octomedia ist Rastatt. Die Expert SE mit Sitz in Hannover Langenhagen ist eine Handelsverbundgruppe für Consumer Electronics, Informationstechnologie, Telekommunikation, Entertainment und Elektrohausgeräte. Aktuell sind in ihr 210 Expert-Gesellschafter und Mitglieder mit insgesamt 443 Standorten im gesamten Bundesgebiet zusammengeschlossen.