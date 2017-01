Waldshut-Tiengen / Gurtweil Gurtweils Ortsvorsteherin Marina Schlosser zieht Bilanz

2016 war für Gurtweil ein Jahr mit zahlreichen Baustellen. Die Erneuerung der Rohrbrücke ist bis Pfingsten geplant. Eine Verkehrsberuhigung in der Schlüchttal- und Rathausstraße einer der Schwerpunkte in der nahen Zukunft

Die Einwohnerzahl Gurtweils ist im Jahre 2016 um 29 Personen auf nunmehr 1670 angewachsen. Gegenüber 2014 belief sich der Zuwachs sogar auf 51 Bewohner. Allerdings standen im Berichtszeitraum 14 Geburten auch 13 Todesfälle gegenüber. Mit diesen Zahlen wartete die Ortsvorsteherin Marina Schlosser bei der mit über 200 Bürgerinnen und Bürger besuchten Bürgerversammlung am Bächtelestag in der Gemeindehalle auf. Ein besonderer Willkommensgruß richtete Schlosser an Oberbürgermeister Philipp Frank und an mehrere Gemeinderäte.

Als ein Jahr der "Baustellen" bezeichnete die Ortsvorsteherin das abgelaufene Jahr. Unter anderem erinnerte sie an zahlreiche aufgerissene Straßen im Zusammenhang mit dem Internetausbau, den Start des Neubaugebiets "Mühlewiesen", die Entschärfung der Parkplatzsituation im Bereich Schule/Kindergarten, an Reparaturen am Schlauchturm, an die Erneuerung der Beleuchtung in der Schlüchttalstraße und an die begonnene Überbauung des Schulgeländes. Von den Verfügungsmitteln in Höhe von rund 27 000 Euro flossen 3000 Euro den Vereinen zu, weitere 3000 Euro gingen in den Bereich Bildung und Kultur, und 2330 Euro wandte der Ortschaftsrat für die Senioren auf. Mit den anstehenden kommunalpolitischen Themen befasste sich der Ortschaftsrat in acht Sitzungen.

Zahlreiche Punkte umfasst die Wunschliste für das neue Jahr und die nahe Zukunft: Erneuerung der Rohrbrücke über die Schlücht ("möglichst bis Pfingsten"), Sanierungsmaßnahmen an und in der Gemeindehalle (Brandschutzmaßnahmen, Beleuchtung), weiterer Ausbau des schnellen Internets, Buswartehäuschen in der Königsberger Straße und Feldwegebau. Einen besonderen Schwerpunkt sieht der Ortschaftsrat in der Verkehrsberuhigung. "Allein in der Schlüchttalstraße wurden bei einer Verkehrszählung 12 000 Fahrzeuge gezählt, und ein Übermaß an Verkehrsfluss gab es auch in der Rathausstraße", berichtete Marina Schlosser. Ein tragfähiges Verkehrskonzept, erstellt von der Stadt, soll Abhilfe schaffen.

Von begrenzten finanziellen Möglichkeiten angesichts der Projekte Stadthalle, Freibäder und Krankenhausproblematik sprach Oberbürgermeister Philipp Frank. "Die Stadtentwicklung wird jedoch weitergehen", kündigte er an. Im Rahmenprogramm sahen die Besucher einen Kurzfilm von Klaus Grüninger über die Schlücht, Dietmar Nagl stellte den Sportverein vor, und Alfred Scheuble ließ das Jahr 2016 in Bildern Revue passieren.