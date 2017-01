Gurtweil Gurtweiler hilft in Indien

Seniorennachmittag im Pater-Jordan-Haus gut besucht. Andreas Hauser berichtet über Arbeit in Einrichtungen von Mutter Teresa.

Gurtweil (sl) Über einen vollen Pfarrsaal im Pater-Jordan-Haus freute sich Roswitha Bürgel beim ersten Seniorennachmittag 2017 und wünschte allen ein „zufriedenes und gesundes Jahr“. Gemeinsam sangen die etwa 80 Anwesenden das Gurtweiler Neujahrslied, das den Wunsch „Viel Glück zum neuen Jahre“ zum Ausdruck bringt.

In ihrem kurzen Rückblick erinnerte Bürgel an die Veranstaltungen, darunter die Seniorenfasnacht, zwei Ausflüge, zwei kleine Wanderungen, ein Grillnachmittag, der Adventsnachmittag, verschiedene Vorträge und der monatlich stattfindende gemeinsame Mittagstisch. Insgesamt haben etwa 1000 Senioren an diesen Veranstaltungen teilgenommen, so die Leiterin der „Gurtweiler Senioren“. „Es ist mir ein Herzensbedürfnis, Dank zu sagen“, meldete sich Ursula Hauser zu Wort, lobte die Arbeit von Roswitha Bürgel und sagte ein „herzliches Vergelt´s Gott!“ Nach einer ausgiebigen und genüsslichen „Kaffee-Zit“ berichtete der Gurtweiler Andreas Hauser von seiner sechsten Reise nach Indien. Er führte die Zuhörer in eine andere Welt. Der Besuch einer Lepra-Station für Kinder, die Mithilfe bei der Medikamentenausgabe in einer Ambulanz und der Einblick in ein teilweise erniedrigendes Elend bewirkte bei den Senioren eine nachdenkliche Aufmerksamkeit.

Der Krankenpfleger war erstmals 2005 in Indien und unterstützt seither als Volontär immer wieder die Arbeit des Ordens von Mutter Teresa. Seine Motivation holt Hauser aus der Losung „Menschen in Not zu helfen, im Geiste von Mutter Teresa“. Ein gut gefülltes Spendenkörbchen wurde Hauser für seine Arbeit in Indien übergeben.