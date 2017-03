Gurtweil Gurtweil: Schilder weisen auf breitbandfreies Wohngebiet hin

Ein Bürger hat auf die Gurtweiler Straßenschilder den Hinweis auf breitbandfreies Wohngebiet geklebt, weil das schnelle Internet noch nicht im ganzen Dorf erhältlich ist.

Kein Fasnachtsscherz ist es, was an drei Ortstafeln in Gurtweil von einem verärgerten Bürger aufgeklebt wurde: „Breitbandfreies Wohngebiet“. Obwohl der Telekom Regio-Manager Christopher Beußel noch im Juli 2016 versprochen hatte, dass auch in Gurtweil bis zum Jahresende überall das schnelle Netz (Geschwindigkeit von bis zu 100 Megabit pro Sekunde) ausgebaut sein soll, lahmt das Netz im östlichen Gurtweiler Wohngebiet nach wie vor. Die kabeltechnischen Tiefbauarbeiten sind in Gurtweil zwar abgeschlossen, aber offenbar gibt es noch Probleme mit dem Anschluss des fraglichen Viertels. Bild: Alfred Scheuble