Waldshut-Tiengen Grundschule Buch gewinnt Malwettbewerb der Volksbank Hochrhein

Die Volksbank Hochrhein hat anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens einen Malwettbewerb für Grundschüler ausgerufen. In einer Feierstunde wurden die Sieger gekürt. Den ersten Platz holt sich die Grundschule aus Buch.

„Ich und Moritz an meinem Lieblingsort“ – unter dieser Vorgabe durften die Grundschulkinder der Region ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Volksbank Hochrhein hatte anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens zum Malwettbewerb aufgerufen, die Sieger wurden am Dienstagabend in der Volksbank Waldshut im Rahmen einer kleinen Feier geehrt. 17 Grundschulen waren dem Aufruf gefolgt und hatten selbstgemalte Bilder ihrer Schüler an ihren Lieblingsorten mit Moritz, dem Weltspartags-Maskottchen der Volksbank Hochrhein eingesendet.

Preise gab es jeweils für die besten drei Bilder aus jeder Jahrgangsstufe sowie für die besten drei Schulen. Die Schüler konnten sich über Europa-Park Gutscheine im Wert von 300, 200 und 100 Euro freuen; die Sieger-Schulen erhielten 3000, 2000 und 1000 Euro. Christian Schweigler, Bereichsleiter Kundenberatung, übernahm die Ehrung der jungen Künstler, die stolz ihre Preise und Urkunden entgegennahmen. Die Schulpreise gingen an die Grundschule Buch (Platz 1), die Heinrich-Hansjakob Schule Waldshut (Platz 2) und die Grundschule Birkendorf (Platz 3).

„Es wurden viele tolle und kreative Bilder eingereicht, sodass es für unsere Jury gar nicht einfach war, sich für die Besten zu entscheiden“, lobt Christian Schweigler. Die Jury bildeten die Fachlehrerin für Textiles Werken und Kunst von der Heinrich-Hansjakob Schule, Ursula Scheuble-Ahmed, die Leiterin der Grundschule Birkendorf, Anja Plasa, und die Kulturjournalistin Rosemarie Tillessen. „Unsere Jury hat nicht nur Ahnung von Kunst, sondern ist berufsbedingt auch nah dran an Kindern und dadurch perfekt für diese Aufgabe gewesen“, sagte Christian Schweigler. Die gemalten Lieblingsorte der jungen Künstler reichten vom Strand, über den Bauernhof bis hin zum „Garten meiner Gotti“. Die Jury bewertete die Mal-Techniken, die Farben und Kreativität der Bilder. Im Anschluss an die Siegerehrung lud die Volksbank Hochrhein die Sieger und ihre Familien zu einem kleinen Umtrunk und süßen Naschereien ein.