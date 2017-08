Waldshut-Tiengen Großes Theater voller Herz und Leidenschaft: Acht Fakten zur großen Bühnenshow

Die Schauspieler begeistern in der Kaiserstraße und bekommen viel Beifall für den Heimatabend der Chilbi. Gezeigt wurden imposante Szenen aus der Stadtgeschichte.

Bürger spielten beim Heimatabend in der Kaiserstraße für Bürger Theater. Nachfolgend einige Fakten zu dem Großereignis, das unter freiem Himmel im Rahmen der 549. Chilbi mit lebendig gespielten Szenen begeisterte.



1 Das erste Mal wurden am vergangenen Samstag nicht „nur“ Szenen aus der spannenden Geschichte Waldshuts, sondern auch aus der GeschichteTiengens gespielt.



4 Personen, die sich an vorderster Front für den Heimatabend engagieren sind Wolfgang Schmidt (Regie) und Babette Steinkrüger (Drehbuch) von der Theaterwerkstatt Heidelberg, Bühnenmeister Günter Hermle und Margret Teufel, Sprecherin des Heimatabends.



9 Meter mal sieben Meter maß die Bühne, die drei Ebenen mit einer Höhe von rund 8 Metern hatte.



14 Mal war zuvor schon ein Heimatabend unter der Regie der Theaterwerkstatt Heidelberg über die Bühne gegangen.



16 Vereine aus Waldshut-Tiengen und ein Gastverein aus der Schweiz machten beim Heimatabend mit. Außerdem neun weitere Personen.



23 Grad hatte es zu Beginn des Heimatabends um 20 Uhr, 18 Grad an seinem Ende kurz nach 22 Uhr.



80 Bänke und rund 400 Stühle reichten mit ihren rund 1000 Plätzen nicht annähernd, um allen Zuschauern eine Sitzgelegenheit zu bieten.



30 000 Euro steuert die Stadt Waldshut-Tiengen wie in den vergangenen Jahren, wieder für den großen und beliebten Heimatabend bei. Die restlichen Kosten decken zahlreiche Sponsoren und die Spenden der Besucher nach Ende des Heimatabends, für den freier Eintritt war.