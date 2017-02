Am Samstag hatten die Einsatzkräfte der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes auf der Hoorigen Mess in Tiengen alle Hände voll zu tun. Im Feuerwehrhaus am Sulzerring gab es eine Unfallhilfsstelle zur Erstversorgung von Feiernden

Die Einsatzkräfte von Polizei und Deutschem Roten Kreuz (DRK) waren am Samstag auf der Hoorige Mess in Tiengen im Dauereinsatz. Bei sonnigem Wetter feierten Tausende Narren die Straßenfasnacht in der Tiengener Innenstadt. Doch bereits am frühen Nachmittag erreichten die ersten Narren ihre Belastbarkeitsgrenze und suchten die ärztliche Hilfe des DRK. Vorwiegend ging es bei den Einsätzen des DRK um Alkoholmissbrauch. Wie viele Feiernde genau am Samstag behandelt wurden, konnte vom DRK am Montag nicht mitgeteilt werden.

Im Feuerwehrhaus am Sulzerring hatte das DRK eine Unfallhilfsstelle mit entsprechendem Fachpersonal eingerichtet: Insgesamt sechs Feldbetten und zwei Liegen standen für die Erstversorgung bereit. Ab 10 Uhr waren insgesamt 30 Rettungskräfte im Einsatz, um angetrunkene oder verletzte Personen zu versorgen: "Wir kümmern uns hier um die Erstversorgung von Verletzten und bieten einen Platz zum Ausnüchtern an", erklärte Kreisbereitschaftsleiter Hans-Werner Schlett. "Während der Vormittag meist ruhig verläuft, kommen Nachmittags (14.30 Uhr) alle auf einmal", betonte Schlett. AIn der Innenstadt waren zusätzlich zwei Einsatzteams unterwegs, um möglichst vor Ort eine ärztliche Erstversorgung leisten zu können.

"Damit kein Bürger im Ernstfall auf den Rettungsdienst warten muss, erhalten die Besucher der Hoorige Mess in der eingerichteten Unfallhifsstelle eine Erstversorgung", erklärte Schlett. Der Kreisbereitschaftsleiter ergänzte: "Das ist ein großer Vorteil, da wir uns in der Innenstadt besser auskennen als der Rettungsdienst." Um die Spitäler zu entlasten, werde nach der Erstversorgung entschieden, ob die Person ins Krankenhaus gebracht werden muss oder in der Unfallhilfsstelle bleibt: "Wir untersuchen den Blutdruck und die Körpertemperatur sowie die Reflexe der Personen. In den vergangenen Jahren wurden durchschnittlich zehn Personen ins Krankenhaus eingeliefert und 20 wurden hier versorgt", erklärte Schlett. Oft genüge es aber, wenn sich angetrunkene Feiernde für ein bis zwei Stunden auf den Feldbetten ausruhen würden. "Zwischen 16 und 18 Uhr ist von der Anzahl der Personen der gefühlte Höhepunkt", schilderte Schlett. Für den Ernstfall standen vier Rettungswagen bereit, um Besucher möglichst schnell zur Unfallhilfsstelle oder ins Krankenhaus zu transportieren. Aufgrund der hohen Besucheranzahl brach das Handynetz zusammen. In der Einsatzleitung koordinierte Einsatzleiter Ralf Rieple die Einsatzkräfte: "Wenn Notrufe die Einsatzleitung erreichen, schicken wir von hier die Fahrzeuge los." Eine Webcam, mit der sich an ausgewählten Orten die Menschenmenge beobachten ließ, half zusätzlich bei der Einsatzleitung.

Auch die Polizei musste am Samstag mehrmals eingreifen. Laut Polizeiangaben wurden ungefähr 15 Körperverletzungsdelikte angezeigt oder von Beamten vor Ort selbst festgestellt. Im Bereich des Kirchplatzes gab es eine nicht angemeldete Party junger Leute mit Techno-Musik. Die Polizei beschlagnahmte den PC, der zur Musikwiedergabe verwendet wurde. Im Bereich Kirchplatz waren gegen Verschmutzungen durch Festbesucher Absperrungen eingerichtet. Laut Polizeiangaben wurden die Hindernisse zum Teil überklettert, um dort Notdurft zu verrichten.

Die Polizei selbst blieb nicht ungeschoren. Laut Polizeibericht trat ein auffällig gewordener Jugendlicher bei seiner Gewahrsamnahme gegen die Tür eines Streifenwagens und spuckte im Fahrzeug herum. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher wurde von Polizeibeamten beobachtet, wie er mit der Faust die Verglasung einer Haustür im Sulzerring einschlug. Er wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen und seinen Eltern übergeben.