Waldshut-Tiengen Grabpflege für Florianer-Komponist

Der „Waldshuter Feuerwehrmarsch“ der Florianer wurde von Josef Fiedler komponiert. Florianer Raimund Walde und Gärtnermeister Walter Holle haben dessen Grab auf dem Bergfriedhof nun ehrenamtlich wieder hergestellt und von Unkraut befreit.

Die Chilbi ist vorbei und wie immer ist Blasmusik ihr fester Begleiter gewesen. Unzählige Märsche waren im Festzelt zu hören, darunter auch der "Waldshuter Feuerwehrmarsch", den der Musikzug St. Florian der Freiwilligen Feuerwehr Waldshut spielte.

Zu diesem Marsch haben die Florianer eine besondere Beziehung, denn Josef Fiedler hat ihn extra für sie komponiert. Fiedler wohnte in Waldshut, er war ein Freund und Gönner der Florianer und ihr erster Dirigent nach ihrer Gründung Mitte der 1960er Jahre. Vor gut 30 Jahren ist Fiedler gestorben, sein Grab ist auf dem Bergfriedhof, Verwandte, die es pflegen, sind keine da. Gut zwei Wochen vor der Chilbi ist dem Florianer Raimund Walde auf dem Weg zum Grab seiner Eltern aufgefallen, wie zugewachsen das Grab von Josef Fiedler wieder war. Wieder deshalb, weil er bereits vor zwei Jahren mit Unterstützung das Grab hergerichtet hat. "Ich habe damals gedacht, da müssen wir was machen, Josef Fiedler hat so viel für uns getan", meint Raimund Walde.

Sein Feuerwehrkamerad und der Gärtnermeister Walter Holle, der bis 2007 weit über 20 Jahre lang den Bergfriedhof in der Obhut hatte, war wieder sofort bereit, seine fachmännische Hilfe einzubringen. Zurückschneiden der bis zu zwei Meter hohen Sträucher war die Hauptaufgabe.

Durch das ehrenamtliche Engagement der Beiden, ist das Grab jetzt wieder in gutem Zustand und der Name Josef Fiedler und der seiner Frau auf dem Grabstein wieder gut lesbar. 2020 läuft die Ruhefrist für das Grab aus, was dann aus ihm wird ist offen. Die Florianer werden Josef Fiedler jedenfalls einen Platz in ihrem Gedächtnis bewahren, denn der "Waldshuter Feuerwehrmarsch" gehört zu ihrem Standardprogramm, sie spielen ihn auch zur Eröffnung ihrer Hauptversammlungen. Ab und zu spielen sie auch noch den "Werner-Kurze-Marsch", den Fiedler zu Ehren des langjährigen Festwirts Werner Kurze komponiert hat. Heute ist sein Sohn John Kurze Festwirt.