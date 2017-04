Die evangelische Kirchengemeinde in Tiengen nimmt Abschied von Pfarrer Rainer Stockburger und begrüßt Gemeindediakonin Kathrin Jakob.

So voll ist die Kirche sonst nur an Weihnachten: Bei der Verabschiedung des evangelischen Pfarrers Rainer Stockburger und der Neuaufnahme der Gemeindediakonin Kathrin Jakob reichte die Bestuhlung in der Christuskirche nicht aus. Weitere Gäste mussten sich mit Stehplätzen zufriedengeben.

Ein letztes Mal kamen die Gläubigen in Tiengen in den Genuss eines typischen Stockburger-Gottesdiensts: humorvoll, aber mit Tiefgang, musikalisch begleitet vom Kirchenchor und einer Bläser-Combo. Nach knapp elf Jahren verabschiedete sich Rainer Stockburger, der nach Stockach wechselt. Mit seinem Weggang kommt ein neues Gesicht in die Tiengener Kirchengemeinde: die 25-jährige Gemeindediakonin Kathrin Jakob aus der Nähe von Freiburg, die Rainer Stockburger während des Gottesdienstes vorstellte.

Humor bewies auch Dekanin Christiane Vogel, indem sie in ihrer Abschiedsrede Rainer Stockburger mit dem Esel aus der biblischen Geschichte verglich. Beide, Stockburger und der Esel, zeichneten sich vor allem durch Tragfähigkeit und Verlässlichkeit aus und stellten ihr Wirken nicht in den Mittelpunkt. Die Dekanin hob zudem Stockburgers Verdienste als Seelsorger hervor.

Sichtlich bewegt, dankte der scheidende Pfarrer seiner Gemeinde: „In Tiengen habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, die selbstlos für andere handeln, und das hat mich sehr beeindruckt.“ Stockburger dankte auch allen seinen Wegbegleitern.

Feierlich wurde Kathrin Jakob in ihr Amt aufgenommen. Die Gemeindediakonin studierte in Freiburg Religionspädagogik und freut sich nun auf die Arbeit mit den Menschen an ihrem neuen Wirkungsort. Sie wird zu 60 Prozent in der Kirchengemeinde, zu 15 Prozent im Kirchenbezirk und zu 25 Prozent im Schulunterricht tätig sein.