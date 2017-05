Honig ist Gold wert: Wilhelm Dümer, Wolfgang Mutter, Karl Bausch und Werner Leber vom Imkerverein Waldshut-Tiengen erhalten auf dem Badischen Imkertag in Eberbach die höchste Auszeichnung des Landesverbandes Badischer Imker für ihren Honig.

Die Imker konnten die Früchte ihrer Arbeit ernten. Vier Mal Gold – das war die Ausbeute der Waldshut-Tiengener Imker bei der Badischen Honigprämierung für das Jahr 2017. Karl Bausch und Wilhelm Dümer, beide aus Waldshut, Wolfgang Mutter aus Dogern und Werner Leber aus Tiengen hatten ihren Honig in der Universität Hohenheim auf seine Qualität hin überprüfen lassen. Das Ergebnis war Gold wert.

Auf dem Badischen Imkertag in Eberbach am Neckar erhielten die vier Imker vom Imkerverein Waldshut-Tiengen Goldmedaillen für ihre Produkte, die höchste Auszeichnung, die der Landesverband Badischer Imker zu vergeben hat. Der eingereichte Honig wurde an der Universität Hohenheim analysiert. Dabei wird unter anderem der Wassergehalt und die Enzymaktivität gemessen, sowie eine mikroskopische Untersuchung der Blütenpollen durchgeführt. Diese strengen Kriterien des deutschen Imkerbundes sollen sicherstellen, dass deutscher Honig reif geerntet, schonend verarbeitet und naturbelassen vertrieben wird.

Werner Leber, Vorsitzender des Imkervereins Waldshut-Tiengen und selbst Preisträger, zeigte sich zufrieden: „Dieses Ergebnis beweist einmal mehr, dass in unserer Gegend sehr gute Honige produziert werden. Es zeigt auch, dass wir Imker unseren Honig mit der größten Sorgfalt ernten und behandeln.“ „Ganz wichtig ist es auch“, so Werner Leber weiter, „dass wir im stetigen Wettbewerb mit ausländischem Billighonig die Qualität unserer eigenen heimischen Honige unter Beweis stellen können.“