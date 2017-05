Waldshut-Tiengen Golden Zeit für Tiengener Jagdhornbäser

Gruppe des Hegerings Tiengen schafft beim eidgenössischen Bläsertreffen in Zürich den dritten Rang in der Kategorie A III.

Tiengen/Zürich (rvk) Ein besonderes Geschenk machten sich die Jagdhornbläser des Hegerings Tiengen. Sie schafften es, beim eidgenössischen Bläsertreffen in Zürich den dritten Rang in der Kategorie A III zu erreichen. Damit errangen sie die Auszeichnung in Gold, die punkteabhängig vergeben wird.

Ein halbes Jahr lang hatten sie es sich zur Aufgabe gemacht, unter der Leitung von Holger Knörzer die erforderlichen Fähigkeiten für die Teilnahme an diesem Jagdhornbläsertreffen zu erringen. So manch eine Vollmondnacht und damit auch Vollmondjagd fiel dem Probeneifer zum Opfer. Zur Freude aller Bläser klappte es mit dem, was sie sich vorgenommen hatten. Die Bläser konnten neben einer Urkunde auch einen Geschenkkorb, Ehrennadeln und die Auszeichnungskordeln am Abend im großen Festzelt auf dem Lindenplatz in Zürich in Empfang nehmen und stolz nach Hause tragen.

Bereits am frühen Vormittag hatten sie direkt vor dem Großmünster auf dem Großmünsterplatz in Zürich mit den Stücken "Begrüßung", "Hirsch tot", "Fuchs tot", "Auf Wiedersehen" und dem eigens für diesen Anlass einstudierten "Züri-Falkenmarsch" ihren Wettkampfeinsatz abgeliefert.

Wie gut die Konkurrenz dabei war, das zeigte sich an den verschiedenen Nationalitäten wie Polen, Tschechien, Österreich, Deutschland und natürlich der Schweiz, die sich dem anspruchsvollen Wettbewerb stellten.

Anschließend gaben die Bläser noch lange keine Ruhe: Im Festzelt hatten sie es sich zur Aufgabe gemacht, mit vielen anderen Gruppen, 43 an der Zahl, ein oder zwei Zusatzstücke zum Besten zu geben und damit den Zuhörern und Gästen einen Eindruck der Leistungen der einzelnen Gruppen aufzuzeigen. Dass dies bestens ankam, zeigte sich auch darin, dass die Bläser für ihre Bemühungen vom OK-Präsidenten Johannes Rupp einen Sonderpreis in Form einer überdimensionalen Flasche Wein für die Gruppe "die das Zelt am meisten unterhielt" überreicht bekam. Für die Bläser aus Tiengen war auf der Heimfahrt klar, dass dies nicht das letzte Mal war, bei einem solchen Anlass dabei zu sein.