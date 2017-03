WaldshutTiengen Goethe-Gesellschaft beim 40. Treffen im Café Stellwerk in Waldshut

Rund 20 Teilnehmer diskutierten angeregt über Literatur, dabei wurde mehr über zeitgenössische als klassische Literatur gesprochen.

Waldshut – Am 21. November 2013 war das erste Treffen, seitdem folgten 39 weitere: 40 Mal hat das Goethe-Café als Treffpunkt für Literaturinteressierte bereits im Café Stellwerk stattgefunden.

Rund 20 Teilnehmer haben beim 40 Treffen nach einem regen literarischen Austausch auf die runde Zahl angestoßen. Was als Experiment mit ungewissem Ausgang anfing, hat sich zu einem festen Termin nicht nur für einen „harten Kern“ entwickelt. Es stoßen auch immer wieder Neue zu dem Café hinzu, das allen Literaturinteressierten offen steht, die in zwangloser Atmosphäre Freude an guten Gesprächen über Literatur haben. Ausgetauscht wird sich über Bücher, die von den Teilnehmern selbst vorgeschlagen werden. Goethe wurde bislang kaum gelesen.

Unter dem Strich wurde mehr über zeitgenössische als klassische Literatur gesprochen. Goethe-Café heißt der Literaturtreff deshalb, weil die Goethe- Gesellschaft Hochrhein hinter ihm steht. Niemand muss aber Mitglied der Gesellschaft sein, um die Treffen zu besuchen, zu denen seit Kurzem auch junge Leute gestoßen sind. Im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Goethe-Gesellschaft und Hochrhein Gymnasium, wurde im Beisein von Schülern über Bücher gesprochen, die zum diesjährigen Abiturstoff gehören. Moderiert werden die Treffen von Sabine Guthknecht, der stellvertretenden Vorsitzenden der Goethe-Gesellschaft Hochrhein. Vorsitzender ist Hansjoachim Gundelach. Seit 2000 gibt es die Gesellschaft, heute zählt sie über 80 Mitglieder.

„Wir wollen allgemein die Freude an Kultur vermitteln“, sagt Schriftführer Christoph Jacobi. Vorträge, Reisen, Literaturangebote wie das Goethe-Café, Fahrten zu Musik- und Theateraufführungen gehören ebenfalls zum Programm.

Die Treffen

Das Goethe-Café findet in der Regel jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 17 Uhr im Café Stellwerk statt. Da dies auf Gründonnerstag fallen würde, ist das nächste Treffen bereits am 6. April. Gesprochen wird über Goethes „Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie“, das bei der kommenden Veranstaltung der Goethe-Gesellschaft in der Waldshuter Stadtscheuer am Freitag, 24. März, 19 Uhr, im Mittelpunkt stehen wird.