Waldshut-Tiengen Goethe-Gesellschaft Hochrhein feiert Geburtstag des berühmten Dichters auf dem Rhein

Wasser und insbesondere der Rhein waren häufige Motive bei Goethe. Die Goethe-Gesellschaft Hochrhein feiert den Geburtstag des Dichters auf dem Fährschiff Waldshut-Tiengen. Freunde von Literatur, Musik und anregender Geselligkeit sind eingeladen.

Es ist schon so etwas wie eine Tradition geworden: Zum dritten Mal feiert die Goethe-Gesellschaft Hochrhein den Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe. Zu dieser herausragenden Veranstaltung sind nicht nur die Mitglieder der Goethe-Gesellschaft Hochrhein einladen, sondern alle Freunde von Literatur, Musik und anregender Geselligkeit.

Goethe hat sich zeit seines Lebens mit dem Element Wasser beschäftigt und zudem immer wieder über den Rhein geschrieben. In diesem Jahr hat man deshalb entschieden, das Fahrgastschiff Waldshut-Tiengen zu chartern und mit Goethe den Abend auf dem Rhein zu verbringen. Die Goethe-Gesellschaft kündigt folgendes Programm an: Kerstin Simon und Daniel Leers werden wie in den vergangenen Jahren Textcollagen von Goethe vortragen und in einen Dialog mit zwei herausragenden jungen Musikern treten. Daniel Leers wurde gerade für sein Freies Ensemble Hochrhein mit dem Staatstheaterpreis für Amateurtheater Baden-Württemberg ausgerzerichnet.

Florian Fries, 1997 in Bad Säckingen geboren, entdeckte schon früh seine Liebe zum Saxophon, nahm erfolgreich an zahlreichen Wettbewerben teil, war 2015 Förderpreisträger der Volksbank Hochrhein-Stiftung, war von 2013 bis 2016 Mitglied des Landesjugendjazzorchesters BW und studiert seit 2016 an der Musikhochschule Köln bei Niels Klein Jazz-Saxophon.

Hannes Stollsteimer, Jahrgang 1995, spielte schon in jungen Jahren in diversen Big Bands, u. a. als Pianist im Landesjugendjazzorchester BW; zur Zeit studiert er bei Hubert Nuss an der Musikhochschule Stuttgart. Nach zahlreichen Erfolgen bei Wettbewerben gewann er zuletzt den 2. Platz beim "Steinway Förderpreis Jazz". Für das leibliche Wohl sorgt ein umfangreiches Buffet.

unter Telefon 07751/87 00 98 oder per E-Mail (lachdegun@gmx.de).