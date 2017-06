vor 3 Stunden von Susann Klatt-D'Souza Waldshut-Tiengen Glosse: Was hält Siebenschläfer wohl für den Hochrhein bereit?

Wettervorhersagen, die über drei bis fünf Tage hinausgehen, gelten oft als unseriös. Trotzdem halten viele Menschen an Bauernregeln fest. Besonders bekannt ist dabei die des Siebenschläfers. Diese Bauernregel verheißt bekanntlich: So wie das Wetter am 27. Juni ist, wird es auch in den kommenden sieben Wochen werden. Wie das ausehen würde, schreibt SÜDKURIER-Redakteurin Susann Klatt-D'Souza.