25.11.2016 16:08 von Susann Klatt-D‘souza Waldshut Glosse: Rollenklischees

Großes Glück hatte ein Autofahrer in Waldshut, der seinen VW auf einem der drei Parkplätze in der Bismarkstraße vor der Geschäftsstelle des Alb-Bote parkte. Unglücklicherweise war die Handbremse nicht angezogen und so machte sich das Gefährt in der Zwischenzeit selbständig und rollte auf die zum Glück in diesem Moment unbefahrene Straße.