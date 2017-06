Waldshut-Tiengen Glosse: Hilfe per Mausklick

Bei Kleinanzeigen ist die Angebotsvielfalt hoch. Manchmal ist es es überraschend, was dort gesucht und zum Verkauf angeboten wird.

Die Angebotsvielfalt in der Waldshuter Facebook-Gruppe "Kleinanzeigen Wt Tag und Nacht" ist enorm. Neben alltäglichen Gebrauchsgegenständen wie Bett, Schrank und Stuhl stehen auch jede Menge Autos, Roller, Waschmaschinen und Co. zum Verkauf. Aber auch allerhand Kurioses ist unter den Kleinanzeigen zu finden. So verschenkt ein Mann aus Murg sechs Hühner, die "super Eier legen". Ein anderer möchte sein Seidenhuhn-Paar für 25 Euro verkaufen. Ein Dritter sucht Rat bei Wein, den er seit 1992 hat. Experten raten ihm übrigens, die Finger davon zu lassen, zumal der gute Tropfen die Jahre nicht ordnungsgemäß gelagert wurde. Und eine junge Tiengenerin möchte dringend ihr Trainingsgerät – einen Stepper – loswerden. Dazu schreibt sie: "Preis auf Anfrage, Hauptsache es kommt weg.""

Doch auch Hilfe bei Suchaktionen nach entlaufenden Tieren ist bei den Kleinanzeigen gefragt. So ist einer jungen Frau ihre griechische Landschildkröte in Oberlauchringen ausgebüchst. Die Besitzerin hatte dringend Unterstützung bei der Suche benötigt. Wie hoch die Hilfsbereitschaft in der Region ist, zeigt, dass die besagte Frau nur kurze Zeit nach ihrer Anzeige ein Bild mit ihrem wieder aufgetauchten Tierchen veröffentlichte. Erinnert ein bisschen an den TV-Werbespruch der Moderatorin Verona Feldbusch – heute Pooth – und der Telefon-Auskunft aus dem Jahr 2000: Hier werden Sie geholfen.