06.06.2017 16:25 Susann Klatt-D'Souza Waldshut-Tiengen Glosse: Heute geschlossen

Frische Brötchen vom Bäcker scheinen für viele Waldshut-Tiengener am Sonntag zum Frühstück dazuzugehören. Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass zahlreiche Bäcker in der Großen Kreisstadt am siebten Wochentag geöffnet haben. Anders scheint es da allerdings an Feiertagen zu sein, wie zum Beispiel am Pfingstmontag.