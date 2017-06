Waldshut-Tiengen Glocken der Stadttpre läuten derzeit ohne Konkurrenz

Wegen Sanierungsbedarf schweigen die Kirchenglocken in Waldshut derzeit. Dennoch müssen die Waldshuter auf das vertraute Schlagen alle Viertelstunde nicht verzichten. Denn die Glocken in den beiden Stadttoren schlagen weiter wie gewohnt. Stadtführer Herbert Herrmann gewährt einen Einblick in das Schlagwerk und verrät so manche Anekdote.

Waldshut – Seit Ostern schweigen die sanierungsbedürftigen Glocken der Liebfrauenkirche. Grund genug, um das jetzt konkurrenzlose Geläut der je drei städtischen Glocken in den Stadttoren etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Sie können es an Größe und Wohlklang zwar nicht mit den kirchlichen Glocken aufnehmen, sind aber ebenso Zeugen vergangener Jahrhunderte. "In den obersten Stockwerken der Türme hat der Türmer gelebt und die Glocken mit dem Strick geläutet, zum Beispiel wenn es gebrannt hat", erzählt der Stadtführer Herbert Herrmann, ehemals städtischer Hochbauamtsleiter und bis 2001 langjähriger Zunftmeister der Narro-Zunft Waldshut, die im oberen Tor ihr Domizil hat.

Heute stehen die Glocken im Dienste der Zeit. Sie sind mit den Turmuhren gekoppelt. Herrmann geht davon aus, dass die Uhren im späten 18. Jahrhundert eingebaut wurden, die Glocken schon viel früher. Jede Viertelstunde schlagen sie ein Mal, jede halbe Stunde zwei Mal und jede volle Stunde vier Mal – zuzüglich der Anzahl der erreichten Stunde, also wenn es 12 Uhr ist, vier plus 12 mal. Und damit niemand verwirrt wird, weil von zwei Seiten gleichzeitig Glockengeläut erklingt, sind die drei Glocken im unteren Tor etwas früher dran. "Der Anekdote nach deshalb, damit die im Rheinischen Hof zechenden Bauern rechtzeitig aufbrachen, um den letzten Zug zu erreichen", erzählt Herbert Herrmann.

Er hat in seiner Zeit als Hochbauamtsleiter dafür gesorgt, dass die Uhren und Glocken der Stadttore ab 1966 elektrisch gesteuert wurden, seit Ende der 70er Jahre durch den Einbau von Funkuhren, noch an Laufgenauigkeit und Zuverlässigkeit gewonnen haben. Bis 1966 bestieg der Hausmeister Oberländer der benachbarten Heinrich-Hans-Jakob-Schule ein Mal die Woche das obere Tor, um Uhrwerk und Glocken mit einer Kurbel aufzuziehen. Die Aufzugsdrahtseile, an denen die Gewichte hingen, waren rund 20 Meter lang. Das alte Uhrwerk samt Pendel im oberen Tor hält die Zunft in Ehren und hat die damalige mechanische Funktionsweise im Kleinen als Modell nachgebaut.

Für die meisten Waldshuter sind die Uhren samt Glockengeläut so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen und es wird bemerkt und im Rathaus angerufen, wenn etwas nicht stimmt. Dass es aber auch in Waldshut Menschen geben soll, die das Geläut historischer Glocken als simple Lärmbelästigung empfinden, soll nicht verschwiegen werden. Wer mehr über die Geschichte der Stadttore, ihr Innenleben und die Waldshuter Glockengeschichte im allgemeinen erfahren will, kann entsprechende Führungen mitmachen.

