Waldshut-Tiengen Gewerblichen Schulen organisieren Typisierungsaktion für DKMS

Die Gewerblichen Schulen Waldshut organisieren am 20. und 21. Februar eine Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Die SMV ruft alle Schüler dazu auf, an der Aktion für die DKMS teilzunehmen, und sich für die Knochenmarkspenderdatei registrieren zu lassen.

Waldshut (neu) Schüler der Gewerblichen Schulen in Waldshut wollen helfen, Leben zu retten. Die Schülermitverantwortung (SMV) mit Verbindungslehrer Guido Fuchs und Kollegin Verena Wörner ruft die Schüler im Rahmen des Projekts "Schüler helfen Leben retten" der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) mit Sitz in Tübingen auf, am Montag und Dienstag, 20. und 21. Februar, in der Schule sich typisieren zu lassen. Heißt: Damit soll festgestellt werden, wer für eine Stammzellenspende für an Blutkrebs erkrankte Menschen in Frage kommt.

Es tut nicht weh und geht schnell. Nach Vorlage des Ausweises und der Datenerfassung wird ein Wangenabstrich entnommen, der im Labor untersucht wird. Dort wird festgestellt, ob betreffende Personen für eine Stammzellenspende in Frage kommen. "Das dauert nur zwei Minuten", sagt Lehrer Guido Fuchs. Schulsprecher Philipp Spitznagel ergänzt: "Den Ausweis zu kontrollieren dauert länger als der Test." Als Spender kommen alle in Frage, die über 18 Jahre sind. Das Mindestalter für die Erfassung ist 17 Jahre.

Die SMV hofft, dass möglichst viele Schüler an der zweitägigen Aktion mitmachen. 1140 Schüler werden an den Gewerblichen Schulen unterrichtet. Täglich seien 400 bis 500 im Haus. Fuchs: "Wenn sich 75 bis 80 Prozent beteiligen, wäre das schön." 480 Schüler könnten an beiden Tagen maximal bewältigt werden. Wenn 400 mitmachen würden, wäre das ein Traumergebnis für die SMV. Fuchs: "Wir wollen die Jugendlichen sensibilisieren, und dass sie sich ohne Aufwand typisieren lassen können."

Die Organisatoren haben 140 Ausbildungsbetriebe angeschrieben, deren Lehrlinge an der Schule unterrichtet werden. Die Schule organisierte die Aktion vor zwei Jahren zum ersten Mal. Der Erfolg motivierte, das Projekt zu wiederholen. Eine Typisierung kostet Geld, pro Aufnahme eines potenziellen Lebensspenders 40 Euro. Die SMV freut sich über jede Spende. Die Schüler lancieren Verkaufsaktionen und spenden die Preise eines Fußballturniers.

Alle 15 Minuten würde in Deutschland ein Mensch mit der Diagnose Blutkrebs konfrontiert, darunter viele Kinder und Jugendliche. Über sieben Millionen Freiwillige hätten sich bis dato bei der DKMS registrieren lassen. Mehr als 60 000 Spender hätten einem Patienten die Chance auf ein zweites Leben ermöglicht. Das scheint nicht genug. Obwohl täglich 19 DKMS-Spender Stammzellen spenden, finde noch immer jeder siebte Patient keinen passenden Lebensretter.

DKMS-Spendenkonto, IBAN: DE54 6415 0020 0001 6893 96, Verwendungszweck: BIZ 519