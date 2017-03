Waldshut Gesunder Landkreis

Der Landkreis Waldshut hat laut AOK-Gesundheitsbericht landesweit den niedrigsten Krankenstand aller AOK-Versicherten im Jahr 2016

Der Landkreis Waldshut hat landesweit mit 4,1 Prozent den niedrigsten Krankenstand unter AOK-Versicherten im Jahr 2016. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsbericht der AOK Hochrhein-Bodensee hervor. Insgesamt sind knapp 33.700 Arbeitnehmer in Waldshut bei der AOK versichert. Laut aktueller Fehlzeiten-Analyse zählte die Krankenkasse im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg einen Krankenstand von fünf Prozent, deutschlandweit von 5,3 Prozent. Laut AOK Hochrhein-Bodensee waren die Arbeitnehmer im Landkreis Waldshut im Durchschnitt 15,2 Kalendertage krank. Das entspricht einer Abnahme um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bezogen auf die Krankheitsdauer belegen Erkrankungen des Bewegungsapparates mit 23,1 Prozent den Spitzenplatz. Auch psychische Erkrankungen sind mit 10,4 Prozent weiterhin hoch. Die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall lag bei 10,6 Kalendertagen. Dies entspricht einer Veränderung von minus 0,9 Prozent gegenüber 2015.

Der höchste Krankheitsstand im Landkreis Waldshut entfiel auf Arbeitnehmer aus der Branche Verkehr und Transport mit 5,2 Prozent. Am wenigsten fehlten Beschäftigte bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben mit 2,3 Prozent. Die häufigste Ursache für die Krankmeldung von Arbeitnehmern aus dem Landkreis waren Erkrankungen der Atemwege (23,2 Prozent), gefolgt von Muskel- und Skeletterkrankungen (15,7 Prozent) und Verletzungen (7,7 Prozent). Der Krankenstand der AOK-Mitglieder in Betrieben im Landkreis Waldshut sank um 0,3 Prozent gegenüber 2015.

Krankheitsbedingte Fehlzeiten sind mit erheblichen Kosten verbunden. Nach Schätzungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin betrugen die volkswirtschaftlichen Kosten durch Arbeitsunfähigkeit 2015 etwa 113 Milliarden Euro. Aus Sicht der AOK stehen Arbeitgeber vermehrt in der Pflicht: "Die gesundheitliche Vorsorge am Arbeitsplatz gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Arbeitnehmer werden immer älter. Durch den sich abzeichnenden Fachkräftemangel ist es für Unternehmen immer wichtiger, die Mitarbeiter möglichst lange gesund zu halten", erklärt Karsten Schrankel, Sportwissenschaftler und verantwortlich für betriebliches Gesundheitsmanagement bei der AOK in einem Pressegespräch. Die Volkskrankheit Rücken sorge auch weiterhin für die längsten Ausfälle am Arbeitsplatz.

Auf 100 Versicherte in Betrieben im Landkreis Waldshut kamen laut AOK 142,8 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen. Rein nach dem statistischen Durchschnitt erkrankte somit jeder Arbeitnehmer mindestens einmal. In der Realität ist es jedoch so, dass manche Beschäftigte mehrfach, andere hingegen gar nicht erkrankten. Die Zahl der Krankschreibungen unterschritt damit den Vorjahreswert um 3,8 Prozent. Der Anteil von Arbeitsunfähigkeitsfällen mit einer Dauer von mehr als sechs Wochen betrug 3,8 Prozent. Diese Langzeiterkrankungen verursachten 41,2 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage.